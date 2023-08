Nuova “Zona 30” a Iseo: pioggia di multe ma incidenti in calo

Bilancio positivo a circa sei mesi dall’attivazione del Progetto Sicurezza e da quando l’Amministrazione comunale e la Polizia locale hanno deciso di istituire alcune zone in cui le auto e i veicoli in genere devono transitare a non più di 30 chilometri orari. "Il progetto che ha comportato, fra le molteplici misure, anche quello della limitazione di velocità – spiega il Commissario Capo Antonio Brigandì, comandante del Corpo Intercomunale di Polizia locale del Sebino Orientale – ha avuto riscontro positivo da parte della cittadinanza, che segnala meno transito di veicoli pesanti, beneficiando di una maggiore qualità dell’aria e di inquinamento acustico. Dall’introduzione il numero dei sinistri è diminuito notevolmente". Se gli incidenti gravi, nonostante i controlli che sono stati sempre messi in atto, erano frequenti, da febbraio gli episodi sono limitati. Sabato scorso il Corpo Intercomunale di Polizia Locale ha partecipato al progetto del progetto Smart (Servizi di Monitoraggio su Aree a Rischio del Territorio) promosso da Regione Lombardia. I veicoli controllati dalle 20 di sabato 29 giugno alle 4 del mattino sono state 58 per 13 verbali di contestazione per le violazioni del codice della strada e il lavoro di nove agenti. L’obiettivo della locale e del comune, unitamente alla regione è stato quello di garantire la sicurezza stradale con particolare attenzione alla velocità, alla guida in stato di ebbrezza alcolica ed a tutti quei comportamenti di guida che costituiscono pericolo per l’incolumità delle persone. Gli uomini coordinati da Brigandì si stanno impegnando anche per intervenire e sedare, soprattutto nel centro storico, fenomeni di disturbo della quieta nonchè a prevenire i reati contro il patrimonio. "La Polizia locale rivolge la massima attenzione alle esigenze del territorio, intensificando il controllo appiedato in centro storico per favorire una corretta comunicazione agli utenti - rimarca Brigandì - È stata istituita da giugno una nuova Web App adibita anche alla registrazione automatica delle targhe dei veicoli che transitano in Ztl, ma non solamente. Talvolta ci pervengono delle segnalazioni di assembramento in alcune aree del centro storico di Iseo, che prontamente vengono dissuasi dagli agenti e dalle guardie giurate impiegate dal Comune".M.P.