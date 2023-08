Estorsore per pagare le multe Il tentativo finisce in manette

Arrestato con l’accusa di avere cercato di estorcere 10mila euro ad un imprenditore. Succede a Castellanza dove un uomo di 63 anni, con numerosi precedenti penali, è stato bloccato dopo la denuncia della persona che aveva preso di mira. Tutto ha avuto inizio lo scorso luglio, quando il proprietario di una società di autonoleggio aveva trovato nella cassetta della posta un biglietto anonimo. "Abbiamo deciso di assicurarti contro l’incendio della ditta, il costo è 10mila euro non trattabili. Se sei d’accordo – ci sarebbe stato scritto – traccia una grande X sul cancello. Hai tre giorni di tempo, non chiamare le forze dell’ordine, trattare con noi è più conveniente". Al biglietto qualche giorno dopo, era seguita una telefonata nella quale veniva intimato il pagamento della somma entro 2 giorni. L’imprenditore aveva denunciato tutto ai carabinieri che hanno individuato il telefono pubblico dal quale era stata effettuata la telefonata. Acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza, hanno esaminato quelle del giorno e dell’orario in cui era stata fatta la chiamata minatoria scorgendo un uomo, lo stesso che il 25 luglio, tre giorni prima della telefonata minacciosa dalla cabina, si era presentato dai carabinieri per chiedere una dichiarazione relativamente al possesso di una vettura che risultava ancora intestata a lui ma che era da tempo nelle disponibilità dell’ex moglie che continuerebbe a collezionare multe che poi l’uomo era chiamato a pagare, tanto da avere accumulato un debito con l’erario di 10 mila euro. La stessa cifra richiesta all’imprenditore.Ch.S.