Milano, infiltrazioni d’acqua nel Comando di polizia di Zona 3: “Chi pensa alla nostra sicurezza?”

Acqua che cola dal soffitto e bidoni sul pavimento per raccoglierla. Il video è stato girato nel Comando di polizia locale di Zona 3 in via Ponzio la settimana scorsa, durante i giorni di pioggia.

"Abbiamo avuto problemi per quattro giorni di fila, dal 31 ottobre in poi - segnala Orfeo Mastantuono, segretario provinciale Csa -. Le infiltrazioni hanno danneggiato il controsoffitto e pure l'impianto elettrico, tanto che un'ala della struttura è rimasta senza corrente nelle giornate di temporale. Noi siamo preposti alla sicurezza dei cittadini ma chi pensa alla nostra? Gli interventi di riparazione sono avvenuti nei giorni successivi ma manca ancora da fare. E andiamo verso l'inverno".

Palazzo Marino risponde che "il 3 novembre è intervenuto personale del settore tecnico del Comune che ha provveduto a liberare le grondaie intasate dal fogliame che erano state la causa dell'infiltrazione, ora risolta. Non solo: "martedì è stata completamente ripristinata la corrente elettrica negli uffici. Rimane qualche plafone danneggiato e sono previste ulteriori verifiche soprattutto in concomitanza con le prossime piogge".