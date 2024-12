Milano, incendio in un locale del Politecnico: i vigili del fuoco fanno allontanare gli studenti

Milano, 31 dicembre 2024 – Un incendio si è scatenato nella tarda mattinata di oggi, intorno alle 11,30, in un locale del Politecnico di piazza Leonardo da Vinci. L’allarme dato tempestivamente e l’intervento altrettanto veloce dei vigili del fuoco – che sono arrivati con un’autopompa – ha permesso di circoscrivere l’entità delle fiamme. Gli studenti presenti in quel momento nelle aule vicine sono subito stati allontanati. Nessuno di loro è tuttavia rimasto ferito o intossicato. Il 118 ha tuttavia inviato a scopo preventivo un’ambulanza e un’automedica. Le fiamme sono subito state circoscritte. Non ci sono stati praticamente danni. Una volta fatto arieggiare il locale, le persone sono state fatte rientrare. Ai vigili del fuoco il compito di risalire alle cause dell’incendio. L’edificio è stato comunque dichiarato agibile e sia gli studenti sia il personale dell’ateneo sono stati fatti rientrare.

Lunedì sera circa 500 persone sono state allontanate dalle sale del cinema Anteo

Ieri sera, lunedì 30 dicembre, un allarme simile si era verificato poco prima delle 21 allo Spazio Anteo di piazza XV Aprile in zona Garibaldi-corso Como. Poco meno di 500 persone presenti in quel momento nelle sale del cinema sono state evacuate per l'aria resa irrespirabile a causa di una nuvola di fumo e di un odore acre che si è poi diffuso anche nelle vie limitrofe, in via Moscova e in largo La Foppa. Sul posto sono intervenuti i tecnici di Unareti e A2a.