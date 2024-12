Distrutto lo skate park di Cologno Monzese: un atto vandalico lo ha ridotto in cenere

Cologno Monzese (Milano) – È stato completamente distrutto lo skate park vicino alla fermata della metropolitana MM Centro. Ignoti hanno appiccato il fuoco, riducendo in cenere la struttura che veniva utilizzata da moltissimi giovani del territorio. “Fa sicuramente male vedere questo scempio, che non ha motivo di essere e che dimostra tutta l’ignoranza, la regressione e la totale indifferenza verso la cosa pubblica e verso chi questa struttura la utilizzava - ha denunciato il vicesindaco Loredana Manzi -. Sarebbe bello capire le motivazioni che spingono degli individui a danneggiare un bene comune, di cui bambini e ragazzi avrebbero dovuto usufruire nei momenti liberi”. L’indignazione non basta, dice Manzi, che ha la delega alla Cultura.

“Questi gesti sono veri e propri atti di violenza non solo contro le cose ma verso le persone e la città stessa. Questo brutto episodio ci insegna, ancora una volta, che la società odierna ha un disperato bisogno di uscire dalla rabbia e dalla frustrazione che, molto spesso, si porta dentro e che esplode con gesti stupidi e insensati come questo”.

Anche la neonata Consulta Giovani ha condannato con fermezza l’atto vandalico, che la scorsa notte ha distrutto lo skate park di Cologno Centro. “Questo vile gesto rappresenta un attacco ad un importante punto di ritrovo per i giovani della nostra comunità - hanno dichiarato i membri under30 -. Non possiamo accettare che spazi dedicati alla socializzazione, allo sport e alla creatività vengano rovinati in questo modo”. La Consulta ha annunciato che si rimboccherà le maniche per far rinascere la struttura. “Lavoreremo al fianco dell’amministrazione per restituire lo skate park ai giovani e alla città, rendendolo un luogo ancora migliore. Un atto del genere non è tollerabile. Noi ci siamo e continueremo a esserci, per difendere e valorizzare gli spazi dedicati ai ragazzi e alla comunità”.