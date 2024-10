Milano, i 30 anni della fondazione Ieo- Monzino: premiati giovani talenti e ricerche innovative

Milano – Premiati giovani talenti e ricerche innovative all'Università degli studi di Milano da parte della fondazione Ieo- Monzino ets per i suoi 30 anni di attività a sostegno della ricerca oncologica e caediovascolare. Tra i premiati studi sui tumori al pancreas, all'endometrio e sullo scompenso cardiaco.

Alla cerimonia della Ricerca erano presenti oltre 400 persone, Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, Presidente della Fondazione Ieo- Monzino, i direttori scientifici dei due Istituti - il prof. Roberto Orecchia dello IEO e il prof. Giulio Pompilio del Monzino - dell’Ing. Mauro Melis, amministratore delegato di IEO e Monzino, il presidente della Regione Attilio Fontana, dl’Assessore al Welfare e salute del Comune di Milano Lamberto Bertolé e della rettrice dell’università degli Studi Marina Brambilla.

Tra i primi in Italia, la Fondazione Ieo-Monzino ETS ha raggiunto ottimi risultati questi i numeri fondi superiore a 85 milioni di euro, di cui 60 negli ultimi 10 anni, oltre 600 borse di studio per i giovani, centinaia i progetti finanziati: dalle ricerche sui big killer come il tumore dell’ovaio e del polmone a quelli più innovativi come l’intelligenza artificiale applicata alle malattie del cuore e la protonterapia per le neoplasie più difficili da curare.

È importare supportare la vocazione dei ricercatori con l’erogazione di borse di studio, con un bando annuale che prevede la valutazione dei profili e delle progettualità più meritevoli. Grazie all’impegno della Fondazione Ieo-Monzino Ets e al contributo di aziende e privati quest'anno sono state consegnate 18 le borse di studio. I 18 ricercatori, di cui 3 sono venticinquenni, sono specializzati in ambito clinico e sperimentale e arrivano da tutta Italia, dalla Siria, dalla Francia e dall’Austria; sono medici che si occupano di ricerca clinica e informatica e infermieri di ricerca .

Grazie al nuovo Bando “Progetti di Ricerca 2024” sono stati assegnati anche 3 importanti grant biennali: al Dott. Gioacchino Natoli direttore transcriptional control of inflammation and cancer unit dello IEO per uno studio sui fattori che determinano l’aggressività delle cellule del tumore al pancreas, al Dott. Giovanni Aletti direttore ginecologia chirurgica dello IEO per un’indagine sull’eterogeneità del tumore all’endometrio attraverso la biologia molecolare e l’intelligenza artificiale e il terzo all’Ing. Mattia Chiesa del Monzino per una ricerca volta a predire dei sottotipi di scompenso cardiaco utilizzando l’intelligenza artificiale. La ricerca medico-scientifica richiede grande pazienza, costante collaborazione, notevoli risorse economiche, un impegno costante e tempi spesso molto lunghi, ma offre la possibilità di migliorare la vita di ognuno.