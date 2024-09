Follow the pink, l’ottobre rosa della Fondazione Ieo-Monzino per la prevenzione del tumore

Milano, 24 settembre 2024 – Il mese di ottobre si tinge di rosa per ricordare l’importanza delle prevenzione per le donne. Il fiocchetto rosa è diventato il simbolo. Follow the Pink, giunta alla sua quinta edizione, è promossa dalla fondazione IEO-MONZINO ETS che quest’anno festeggia 30 anni di attività. La prevenzione e, di conseguenza, la diagnosi precoce è lo strumento principale per curare i tumori. Non solo sottoporsi con regolarità agli esami di screening raccomandati, ma anche scegliere, a ogni età e all’interno di qualsiasi progetto di vita, abitudini e stile di vita che proteggono la salute.

La campagna solidale, che si svolge durante tutto l’anno, con un focus nel mese di ottobre, è nata per sensibilizzare tutte e tutti sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce, oltre a sostenere con i fondi raccolti la ricerca dell’Istituto Europeo di Oncologia sui tumori femminili.

La realizzazione di Follow the Pink è possibile grazie alla partecipazione di numerosi partner che contribuiscono al all’iniziativa con donazioni, eventi di sensibilizzazione e seminari informativi su prevenzione e salute, ma anche a tutte le persone che, con donazioni e condivisione di contenuti rendono possibile tutto l’anno la realizzazione di iniziative Follow the Pink su tutto il territorio nazionale.

Rinascente, Department store fondata nel 1865 partecipa a Follow the Pinkcon due iniziative, donando il 10% di parte delle vendite (al netto dell’iva) alla Fondazione IEO-MONZINO ETS, martedì 1° ottobre nello store milanese di piazza Duomo mentre il 3 ottobre nello store di Catania.