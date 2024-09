Ieo e Monzino di Milano primi ospedali specialistici d’Italia (e scalano la classifica mondiale)

Milano – Per il quinto anno di fila l'Istituto europeo di oncologia (Ieo) e il Centro cardiologico Monzino di Milano sono primi in Italia nella classifica 'World Best Specialised Hospital 2025', elaborata dal settimanale internazionale 'Newsweek' in collaborazione con la società di ricerca Statista. A livello internazionale, informano dai due istituti, Ieo e Monzino balzano rispettivamente dal 16esimo al nono posto in oncologia e dal 19esimo all'11esimo in cardiologia. Il Monzino resta inoltre 23esimo in cardiochirurgia.

La classifica Newsweek - ricordano una nota i due presìdi - indica i migliori centri specialistici al mondo in 12 discipline e per oncologia e cardiologia seleziona i top 300. Le liste si basano su un'indagine globale che coinvolge decine di migliaia di professionisti della sanità: medici, altre figure sanitarie e manager. Vengono inoltre considerati gli accreditamenti e le certificazioni internazionali e i risultati dei Patient Reported Outcome Measures' (Proms), questionari compilati dai pazienti per misurare la loro percezione dello stato di salute e della qualità di vita.

"Siamo orgogliosi del primato di Ieo e Monzino in Italia per il quinto anno consecutivo ed entusiasti del posizionamento sempre più alto a livello mondiale: Ieo entra nella fascia dei top ten e Monzino la sfiora", commenta Mauro Melis, amministratore delegato Ieo e Monzino. "Penso siano risultati importanti - sottolinea - non solo per noi, ma soprattutto per i nostri pazienti, ai quali possiamo dare ulteriore conferma di essere in un centro che garantisce le migliori cure disponibili a livello internazionale e gli alti standard di assistenza degli ospedali di riferimento mondiale".