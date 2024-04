Milano Gelato Week, dal cioccolato alla rosa e lampone fino al pistacchio salato: guida ai gusti limited edition

Milano – Mancano ormai pochissimo all’avvio della Milano Gelato Week, il grande evento dedicato al gelato artigianale organizzato dalla piattaforma Con-Gelato, che andrà in scena tra mercoledì 10 e domenica 14 aprile e che permetterà di scoprire la città con un cono o una coppetta in mano. Cinque giorni dedicati al gelato artigianale di alta qualità con 50 gelaterie coinvolte da “testare” attraverso i percorsi disegnati su 5 gusti (stracciatella, cioccolato, nocciola, pistacchio e frutta) e i gusti limited edition realizzati ad hoc.

Come funziona

La Gelato Week si articola in percorsi attraverso Milano ideati per gli amanti del gelato. A disposizione dei partecipanti ci saranno infatti 10 itinerari di assaggio divisi per zone della città e gusti iconici del gelato artigianale: stracciatella, cioccolato, nocciola, pistacchio e frutta (i dettagli, con le mappe e i locali sono consultabili sul sito www.con-gelato.it). Per ogni gusto sono previsti due itinerari che toccano 5 gelaterie nelle quali sarà possibile gustare coppette o coni con due o tre gusti in base al tipo di biglietto che si acquista.

Ecco il dettaglio dei percorsi e delle gelaterie.

Percorso Cioccolato Garibaldi-Isola: Gelateria Borsieri, Oggi Gelato, Dassie, Cerdini & Quenardel, Baunilla

Percorso Cioccolato Solari-Navigli: Latteria Medini, Momenti, Artico, Na'ranita, LatteNeve

Percorso Nocciola Loreto-Lavater: Accademia 64, Cocco, Golab, SBAM, Wally

Percorso Nocciola Città Studi-XXII Marzo: Gelateria Rossi, Gelateria Argonne, Gelatario, Zero Gelato, Out Of The Box

Percorso Pistacchio NoLo-Gorla: Anthologia del Gelato, Gelateria Dolomiti, Marabù, Gelateria Artigianale Mango Esotico, Geko

Percorso Pistacchio San Siro-De Angeli: Floriana, La Gloria del Gelato, Gelateria Rembrandt, Carmen Gelato, Milanesi

Percorso Stracciatella Sarpi-Ghisolfa: Gelatamo, Officine del gelato, Bellavia, FreddoGelato, Nosh

Percorso Stracciatella Porta Venezia-Porta Romana: Il Felice gelato, Gelateria Lab, Alberto Marchetti, Sioli e Bissoli, Il Negozietto del Gelato

Percorso Frutta Centrale-Buenos Aires: Maradeiboschi, Antica Gelateria Sartori, Gelato Giusto, Viel Gelati, Iconico Gelato

Percorso Frutta Wagner-Duomo: Gelateria Rigoletto, GnomoGelato, Fru Eat-Urban Oasis, Enrico Rizzi, AiVoglia

I Giri

Per ogni percorso è possibile scegliere tra due tipi di biglietti in base al proprio portafoglio e alla propria voglia di gelato: Giro Degustazione e Giro Golosone. Entrambi sono acquistabili sul sito www.con-gelato.it.

Giro Degustazione: questo biglietto offre l’accesso a 5 gelaterie del percorso da scelto, con la possibilità di gustare 1-2 gusti in una coppetta piccola in ogni tappa. Costa 10 euro.

Giro Golosone: con questo ticket si possono “visitare” le 5 gelaterie del percorso scelto con la possibilità però di gustare fino a 3 gusti in un cono o coppetta media in ogni tappa. Costa 16 euro. Questa opzione garantisce anche codici sconto su Deliveroo (5 euro per i primi 3.000 acquirenti) e per l’affitto di scooter elettrici Cooltra (12 euro di credito per spostarsi durante la Gelato Week).

Gusti limited edition

Ecco l’elenco dei gusti studiati e realizzati per l’occasione dalle gelaterie che aderiscono alla Milano Gelato Week.

Gelato & Champagne: Cioccolato alla mediterranea (cioccolato fondente 70% alla mediterranea e il suo pistacchio croccante)

Dassie Gelato: Cioccolato Alexia (cioccolato alla rosa e lampone con lampone croccante)

Baunilla: Streusel al cacao (biscotto croccante al cacao con polvere di mandorle)

OGGI gelato: Fu Mattia Pascal (gelato al cioccolato, mascarpone e rum)

Gelateria Borsieri: Red&Noir (cioccolato fondente senza glutine nè lattosio con composta di lamponi)

Gelateria LatteNeve: Pantera Rosa (cioccolato bianco con una punta di acidità del lampone)

Na’ranita: Carretto Siciliano (mandorle, agrumi di sicilia, pistacchio dell'Etna e gocce di cioccolato fondente)

Artico Gelateria: Semi fondente al caramello con biscotti al burro

Gelateria Momenti: Torta Sacher (cioccolato fondente variegato con una marmellata di albicocche)

Latteria Medini: Cioccomedini (cioccolato al latte croccante all’amarena)

Accademia 64: Nocciolato (nocciola Piemonte IGP con variegatura al gianduia)

Cocco: Coccola (nocciolaio, rape di cocco con variegatura alla gianduia)

Golab Gelateria: Gioia (nocciola Piemonte IGP, variegata con crema al cioccolato, lamponi e nocciole caramellate)

SBAM Gelati: Nocciola e Alloro (nocciola piemontese IGP con foglie di alloro)

Wally Gelateria Creativa: Nocciola,Nocciola e Nocciole (nocciola IGP delle Langhe con crema alla nocciola e cioccolato fondente e nocciole pralinate al cacao)

Gelateria Rossi: Cremino di angiolino rossi (cremino di nocciola ricoperto di crema di nocciola)

Gelateria Argonne: Golosone (nocciola con variegatura alla nutella e nocciole)

Gelatario Milano: Nocciola in purezza (veg) (nocciole pure dell’alta Langa cuneese)

Zero Gelato: Cremino piemontese (gelato alla nocciola, crema alla gianduia e nocciole pralinate)

Out Of The Box: Langa (cremino di nocciole con nocciole intere caramellate)

Anthologia del Gelato: Pistacchio grezzo (pistacchio siciliano dalle pendici dell'Etna macinato al naturale)

Gelateria Dolomiti: Pistacchio Kroc (gelato al pistacchio variegato pistacchio Kroc)

Gelateria Marabù: Pistacchietto (quando il pistacchio incontra l'amaretto)

Gelateria Artigianale Mango esotico: Pistacchio esotico (passion fruit con variegatura di pistacchio e granella di pistacchio)

Geko: Cremoso di pecora al pistacchio (base alla ricotta di pecora con variegatura al pistacchio)

Milanesi Gelaterie Artigianali: Straccia pista (stracciatella al Pistacchio)

Floriana Gelateria: Bacio di Giuda al pistacchio (mandorla saporita di Agrigento con pistacchio di Raffadali DOP il tutto avvolto nel caramello al sale di Cervia)

La Gloria del Gelato: Gemelli diversi (pistacchio e lampone)

Gelateria Rembrandt: Bianca di Bronte (ricotta di pecora, pistacchio sicilia tostato e salato, crema dolce di pistacchio, granella di pistacchio)

Carmen Gelato: Sicilia bedda (ricotta di pecora siciliana, crema al pistacchio e zeste di agrumi)

Gelatamo: Partenope (crema al Babá con pezzi di cioccolato fondente aromatizzato all'arancia e una nota di caramello al rum)

Officine del Gelato: Caramellata (stracciatella variegata al caramello)

Nosh Gelato: Straccianosh (base fiordilatte con infusione di fave di cacao e cioccolato con fave di cacao)

Bellavia Milano: Stracciatella siciliana (ricotta di pecora stracciata con scorze d'arancia e pepite di gocce di cioccolato)

FreddoGelato: Stracciatella xxl (stracciatella ricca con copertura al cioccolato extra fondente e abbondante variegatura)

Gelateria LAB: Stracciatella fresca (stracciatella con doppio cioccolato fondente al basilico fresco di Liguria)

Negozietto del Gelato: Caprella (base di ricotta di capra con tris di cioccolati e granella di pistacchio)

Il Felice Gelato Milano: Oro rosa (cioccolato bianco con un crumble al caramello e variegato con stracciatella di cioccolato rosa)

Alberto Marchetti: Crema, cioccolato e meliga (stracciatella base crema, gocce di cioccolato e biscotto di meliga)

Gelateria Sioli e Bissoli: Stracciatella catalana (crema alla vaniglia stracciata con cioccolato biondo al caramello e granella di zucchero caramellato)

Maradeiboschi: Mara des Bois + Vermout (sorbetto alla fragola abbinato al Vermouth, vino liquoroso aromatizzato nato a Torino alla fine del ’700)

Antica Gelateria Sartori: Peradiso - Pera decana (gelato alla pera decana del mediterraneo)

Gelato Giusto: Rosa e lampone (gelato alla rosa di Damasco, variegato con composta di lampone)

Viel Gelati Milano: Frullato misto (frullato della casa fatto gelato)

Iconico Gelato: “Cocos Nucifera” del Vietnam (le più dolci noci di cocco del Delta del Mekong per dare origine a un gelato dal gusto caratteristico, intenso ed inconfondibile)

Rigoletto Gelato: Tropico del Cancro (gelato al frutto della passione aromatizzato con pepe di Sichuan e glassa al cocco)

GnomoGelato: Ricordi caraibici (crema di banane con mango pochè al rum)

Frueat: Oasi (sorbetto al limone e basilico)

AiVoglia: Passione (Ananas, passion fruit e salvia)

Enrico Rizzi Milano: Olivello spinoso di Toscana ("limone del nord" le bacche di olivello spinoso donano un gusto unico, fresco ed energizzante)

Per i nostri lettori

Un ulteriore sconto è previsto per i lettori de Il Giorno: sul quotidiano sarà infatti pubblicato un codice sconto per le piattaforme di sharing Cooltra e Dott da utilizzare per spostarsi in città e un codice sconto per Deliveroo.