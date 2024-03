Milano Gelato Week: sotto la Madonnina parte la caccia al gusto perfetto

Milano – Tra le tante “week“ di Milano ce ne sarà una particolarmente golosa. Dal 10 al 14 aprile arriva infatti la Milano Gelato Week, cinque giorni interamente dedicati a coni e coppette che coinvolgeranno 50 gelaterie della città, con percorsi dedicati, sconti ad hoc e gusti in edizione limitata realizzati per l’occasione.

Esplorazione golosa

L’iniziativa è nata tre anni fa dalla passione per il gelato dei fratelli Aaron e Issac Zarfati, ideatori della piattaforma Milanocogelato, community che mette insieme locali e amanti di creme e frutta e che su Instagram ha quasi 20mila follower. Dopo i primi due anni di rodaggio quest’anno la Milano Gelato Week è diventata grande, mettendo in rete cinquanta tra le migliori gelaterie cittadine, che diventeranno tappe di un’esplorazione golosa dei quartieri meneghini.

I percorsi

A disposizione dei partecipanti ci saranno infatti 10 percorsi di degustazione divisi per zone della città e gusti iconici del gelato artigianale: stracciatella, cioccolato, nocciola, pistacchio e frutta (i dettagli, con le mappe e i locali sono consultabili sul sito www.con-gelato.it). Per ogni gusto sono previsti due itinerari che toccano 5 gelaterie nelle quali sarà possibile gustare coppette o coni con due o tre gusti in base al tipo di biglietto che si acquista.

I Giri e gli sconti

Il biglietto per il Giro Degustazione che costa 10 euro dà diritto all’assaggio di una coppetta piccola con due gusti, il Giro Golosone costa invece 16 euro e permette l’assaggio di coni o coppette medie con tre gusti. Questa seconda opzione garantisce anche codici sconto su Deliveroo (5 euro per i primi 3.000 acquirenti) e per l’affitto di scooter elettrici Cooltra (12 euro di credito per spostarsi durante la Gelato Week). Un ulteriore sconto è previsto per i lettori de Il Giorno: sul quotidiano sarà infatti pubblicato un codice sconto per la piattaforma di sharing Dott da utilizzare per spostarsi in città a caccia del gelato migliore.

Gusti limited edition

In occasione della Gelato Week ci saranno anche cinque gelaterie che proporranno dei gusti limited edition realizzati per l’occasione. Gelatamo (via Mac Mahon 75) proporrà il Partenope (crema al babá con pezzi di cioccolato fondente aromatizzato all’arancia e una nota di caramello al rum), le Officine del Gelato (viale Montenero 50 e via Canonica 91) offrirà la Caramellata (stracciatella variegata al caramello), Nosh (via Canonica 81) ha ideato la Straccianosh (base fiordilatte con infusione di fave di cacao e cioccolato con fave di cacao), Bellavia (via Moscati 20) servirà la Stracciatella siciliana (ricotta di pecora stracciata con scorze d’arancia e pepite di gocce di cioccolato), infine FreddoGelato (via Canonica 59) ha ideato la Stracciatella XXL (con copertura al cioccolato extra fondente e abbondante variegatura).

Milanocongelato

La piattaforma Milancongelato che organizza la Gelato Week è nata 6 anni fa da un’idea dei fratelli Aaron e Issac Zarfati, il cui nonno Giuseppe è stata una figura mitica degli anni 80 milanesi con il negozio Di Segni in via Passarella di cui era titolare, tappa obbligata e frequentatissima per ogni buon paninaro meneghino. "Abbiamo cercato un modo per unire la passione per il gelato al nostro Dna commerciale - spiega Aaron, 27 anni - Il settore food è raccontato sui social in tutti i modi. Quello del gelato invece non aveva ancora una “luogo“ organico che mettesse insieme artigiani, locali e appassionati golosi. È nata così Milanocongelato, una scommessa che ora raccoglie migliaia di persone ed è diventata un punto di riferimento del settore. Siamo partiti in due, poi si sono aggiunti gli altri nostri fratelli Simon e Joseph, che ha solo 13 anni ma è già un esperto di gusti alla frutta , e infine altre tre persone che si occupano dei video, della grafica e dei piani editoriali. Siamo diventati una squadra e contiamo di crescere ancora". L’ambizione, del resto, non manca ai fratelli Zarfati: "Il nostro obiettivo? Far diventare Milano la capitale mondiale del gelato".