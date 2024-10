Milano-Cortina 2026, il villaggio olimpico incassa i complimenti del Cio

Milano, 9 ottobre 2024 – Proseguono i lavori in vista di Milano-Cortina 2026. Nei giorni scorsi c'è stato un sopralluogo nelle location, a partire dal Villaggio Olimpico in Porta Romana, dove la struttura sta prendendo forma.

Milano 01082024 Cantiere Olimpiadi Invernali Villaggio Olimpico Porta Romana future residenze studenti foto Salmoirago

Il punto

"Siamo andati al Villaggio Olimpico e abbiamo visto quanto siano cresciuti e migliorati i lavori – ha spiegato Kristin Kloster, presidente Coordination Commission per Milano-Cortina 2026 e membro del Cio, durante il punto stampa a margine della visita dei siti Olimpici e Paralimpici milanesi.

"Ero venuta con la delegazione del 2019 e come membro della commissione di valutazione, non c'era nulla, solo due edifici vecchi. Abbiamo osservato come sono stati riconvertiti gli edifici che saranno lasciati poi in eredità alla comunità, uno degli aspetti più importanti che ci hanno fatto propendere per Milano-Cortina nell'attribuire i Giochi. Sta cominciando la stagione invernale, ci saranno dei test event ed entreremo nella parte operativa”

I volontari

Già 46mila candidature inviate per aderire al programma dei volontari, un segnale fondamentale per quanto riguarda l'organizzazione: “Concordiamo tutti sul fatto che per fare grandi Giochi serve la massima collaborazione: il Cio, il Comitato Olimpico, il settore privato e pubblico devono lavorare insieme e lo stanno facendo. Gli incontri avuti con il Governo ci hanno assicurato che è anche loro intenzione far sì che i Giochi abbiano successo", ha aggiunto Kloster.

Nel punto stampa è intervenuto anche Andrea Varnier, amministratore delegato della fondazione Milano Cortina: "La discussione che c'è su San Siro non impatta sui Giochi. Noi abbiamo già un accordo con la città e con le due squadre di avere lo stadio disponibile in un periodo predeterminato che ci permetterà di entrare, allestire, fare le prove e la cerimonia di apertura. Le discussioni che ci sono non impattano ciò che dobbiamo fare noi, stiamo andando avanti come previsto".