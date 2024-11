Milano, le stazioni di Rogoredo e Centrale al setaccio: arrestati spacciatori e pregiudicati

Milano, 17 novembre 2024 – Sono state 1300 le persone identificate dai carabinieri nei controlli straordinari a Milano che dal 12 al 16 novembre hanno riguardato in particolare la zona della Stazione Centrale e di Rogoredo. Ad essere arrestati sono stati nella zona della Centrale un pusher sorpreso a vendere hashish davanti alla Centrale e un trentottenne dello Sri Lanka che deve scontare una pena residua di un anno per degli scippi, e a Rogoredo un egiziano di 42 anni che deve scontare un anno e undici mesi per una violenza sessuale del dicembre 2012, e un colombiano di 27 anni condannato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali commessi a Milano tra il 2017 ed il 2021.

L’accampamento

Sempre nella zona di Rogoredo sono stati fra gli altri denunciati 14 romeni che si erano installati senza permesso in un'area demaniale in via Pertegalli. Nella sola notte fra il 15 e 16 novembre, quindi fra venerdì e sabato i militari hanno controllato 85 auto, nei servizi contro le stragi del sabato sera, denunciando cinque persone per guida in stato di ebbrezza, un altro guidatore è stato denunciato perché si è rifiutato di sottoporsi all'etilometro e un altro, di 47 anni, per guida senza patente.

Il tentato suicidio

Sabato sera, inoltre, i carabinieri sono intervenuti in via Fantoli dove un uomo di 27 anni minacciava di gettarsi dal ponte nel Lambro perché aveva perso casa e lavoro. I militari intervenuti lo hanno convinto a scendere dal parapetto ed è stato portato in ambulanza al Policlinico.