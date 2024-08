Controlli dei carabinieri. Identificate 115 persone. Denunciati due irregolari

Maxi controllo dei carabinieri in zona stazione Centrale, la sera del 14 agosto. I militari della Compagnia Milano Duomo, con il supporto di personale di rinforzo del 3° Reggimento Lombardia hanno identificato 115 persone. Denunciato in stato di libertà un diciannovenne egiziano per la mancata esibizione di documenti di identità. Stesso provvedimento per un ventenne peruviano e un ventiseienne egiziano, per ingresso e soggiorno illegale sul territorio nazionale, a carico dei quali era già stato avviato l’iter per l’espulsione.

Il giorno di Ferragosto, invece, nel quartiere Baggio, i carabinieri della Compagnia Milano Porta Magenta, con colleghi del Nucleo Radiomobile e del Nucleo cinofili di Casatenovo, hanno proceduto al controllo e all’identificazione di 91 persone, di cui 80 stranieri, e 35 veicoli, segnalando all’autorità amministrativa per detenzione ai fini di spaccio tre egiziani di 31, 29 e 22 anni, tutti trovati in possesso di una dose di hashish. Durante i controlli è stato anche denunciato per ingresso e soggiorno illegale sul territorio nazionale un 53enne dello Sri Lanka.