La vacanza in Sicilia ha rischiato di trasformarsi in tragedia.

Paura per un turista milanese che mercoledì pomeriggio, è precipitato nella grotta dei “Tre livelli” sul versante sud dell’Etna, in zona Piano del Vescovo.

Secondo i primi accertamenti sembra che l’uomo stesse compiendo un’escursione ma forse a causa di una scivolata è finito all’interno della grotta, che è formata da tre canali di scorrimento lavico su tre diversi livelli, per un’estensione totale di 1.150 metri. Subito sono stati allertati i soccorsi - dal 118 ai tecnici della XXI delegazione alpina e della X delegazione speleologica, insieme ai militari della guardia di finanza - che hanno raggiunto il milanese sul fondo del primo pozzo d’ingresso l’hanno sistemata su una barella.

L’uomo è poi stato portato all’esterno della grotta dai tecnici del soccorso alpino e dalle fiamme gialle ed è stato affidato alle cure dei sanitari dell’ambulanza.

Un altro turista milanese si è invece trovato in difficoltà in mare in Puglia. Era disperso nel Mari Ionio, completamente fuori rotta, ma i soccorritori (anche grazie a un pizzico di fortuna) sono riusciti a individuarlo e a salvarlo dopo oltre un giorno di ricerche. È un’avventura a lieto fine quella che ha come protagonista Adriano Stellari, imprenditore milanese ma residente a Trivolzio in provincia di Pavia.

L’uomo, 83 anni e quasi mezzo secolo di esperienza in mare, era partito da Otranto per raggiungere alcuni amici nell’isola greca di Merlera.