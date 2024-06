Milan-Lukaku, si può fare . E Leao rifiuta i petrodollari

La suggestione Lukaku. La certezza Leao. Sullo sfondo il caso Zirkzee e il braccio di ferro sulle commissioni (15 milioni) richieste dall’agente Kia Joorabchian che, intanto, tratta con il Manchester United. Così, il Milan avrebbe riallacciato i contatti con il Chelsea e gli agenti del belga. I londinesi vogliono cedere il centravanti che ha una clausola intorno ai 45 milioni, il Milan lo vorrebbe in prestito. E, per il prestito, il Chelsea potrebbe ragionevolmente voler aspettare ancora un bel po’.

Questione ingaggio: il 31enne in stagione alla Roma (21 gol) percepiva 7,5 milioni. Manovra di depistaggio o reale interesse? Sarebbe stato fissato anche un incontro con l’entourage dell’attaccante. Sul giocatore, anche il Napoli: "Uno come lui spero di averlo sempre dalla mia parte", le parole di Conte. Restando nel reparto avanzato, Leao ha rifiutato la ricca proposta dell’Al Hilal che ha messo sul piatto circa il triplo dello stipendio attuale: da 7 a 20 milioni. Il portoghese è legato ai rossoneri fino al 2028 e ha una clausola rescissoria da 175 milioni: i sauditi sarebbero stati pronti a proporne un centinaio al Milan, ma la trattativa non è arrivata fino a via Aldo Rossi ed è stata fermata dalla volontà del calciatore.

Le alternative restano Dovbyk (Girona) e Gimenez (Feyenoord). A centrocampo, invece, Rabiot sembra sempre più lontano dalla Juventus e dal 30 giugno sarà libero. Un parametro zero che non può non fare gola, tanto che nei giorni scorsi ci sarebbe stato un contatto con la madre-agente Veronique: l’ingaggio è alto (i bianconeri hanno proposto un rinnovo a 7,5 milioni) e la concorrenza è nutrita (Real Madrid su tutte).

Il Milan resta alla finestra, senza dimenticare le priorità: Fofana (Monaco), Wieffer (Feyenoord), Hojbjerg (Tottenham), André Trinidade (Fluminense). Tanti nomi, perché a centrocampo potrebbe liberarsi spazio: oltre all’interesse di Fiorentina e Torino per Pobega, attenzione al gradimento da parte dell’Arabia Saudita per Bennacer. In avanti, invece, Saelemaekers interessa alla Juventus.