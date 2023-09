Miagolandia fa 10 anni. E invita gli amici a casa

Un giorno di festa non stop per festeggiare i 10 anni di attività. È la proposta di Miagolandia che domenica 24 settembre, per tutta la giornata, aprirà le porte del gattile ad amici e visitatori. L’appuntamento è dalle 11 presso la sede dell’associazione a Mediglia presso Cascina Melegnanello (sulla strada Bettola-Sordio). Battesimo della sella, letture per bambini, attività con i cani, giochi, visita alla zona fattoria e tanto altro attendono i visitatori, mentre gli ospiti d’onore saranno simpatici suricati. Alle 18 verrà offerta una torta a tutti i partecipanti.