Miagolandia compie 10 anni: i due suricati Mabel e Dipper ospiti d’onore della festa

Mediglia (Milano) – Un’allegra folla, soprattutto bambini, è accorsa a Cascina Melegnanello per festeggiare i 10 anni di attività dell’associazione Miagolandia che, per l’occasione, ha aperto le porte del gattile ad amici e visitatori.

Battesimo della sella, fiabe per bambini, attività con i cani, giochi, visita alla zona fattoria hanno accolto i partecipanti ma, soprattutto, tanti gattini in cerca di famiglia hanno potuto essere ammirati e coccolati.

Annualmente l’associazione raccoglie circa 600 gatti randagi provvedendo alla loro sterilizzazione. "Miagolandia – dichiarano i volontari – si propone di offrire in via primaria un rifugio a gatti abbandonati o salvati da situazioni di disagio e di provvedere alle loro adozioni, ma non ci limitiamo ai gatti. Il nostro obiettivo è contribuire a creare una maggiore attenzione e consapevolezza sul rispetto di tutti gli animali". Non a caso le star della giornata sono state Mabel e Dipper, due simpatici suricati che hanno catturato l’attenzione generale.