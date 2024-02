Metrotranvia 7: al via due tratte

Sono pronti a partire i lavori per la realizzazione della metrotranvia 7 in due delle tre tratte finanziate con fondi Pnrr per 86,3 milioni di euro complessivi: quella tra Cascina Gobba e il quartiere Adriano e quella tra via Fulvio Testi e il Pronto Soccorso Niguarda. La Metrotranvia Intequartiere Nord, lunga circa 14 chilometri, metterà in comunicazione tutti i quartieri nell’area di Milano Nord, collegando la stazione M2 di Cascina Gobba alla stazione FS Certosa e toccando Bovisa, M3 ad Affori, l’ospedale Maggiore con la tranvia 4 verso Seregno, la M5 a Bicocca, le Fs a Greco Pirelli e la M1 a Precotto. I lavori dureranno circa un anno e prevedono alcune modifiche alla viabilità. Per un fine settimana, a partire dalle 22 di venerdì 16 febbraio fino alle 5 di lunedì 19 febbraio, sarà interdetto l’ingresso da via Palmanova in tangenziale in direzione nord attraverso l’attuale rampa. Nel lotto tra via Fulvio Testi e il Pronto Soccorso di Niguarda sono attualmente in corso le attività di cantierizzazione e nei prossimi giorni ci sarà l’esecuzione della BOB (bonifica ordigni bellici). Il percorso sarà di circa 1,7 km con tre fermate. Per quanto riguarda invece la terza tratta finanziata dal Pnrr, quella da piazza Bausan a Villapizzone passando da Bovisa FS, è appena stato giudicato l’appalto e si prevede la partenza dei lavori prima dell’estate.