Metrotranvia 7, dopo la bonifica ripartono i lavori: quando si concluderanno

Milano,16 dicembre 2023 – Per il prolungamento della metrotranvia 7 scatta il semaforo verde: i lavori ripartiranno il 15 gennaio del 2024, tra un mese esatto, e si concluderanno entro la fine di novembre dello stesso anno. Una svolta dovuta alla conclusione dell’opera di bonifica dei terreni nei quali si era rinvenuta una significativa presenza di amianto.

Nel dettaglio, il progetto prevede di estendere le corse del 7 dall’attuale capolinea di via Anassagora (quartiere Precotto) fino al quartiere Adriano, i cui residenti attendono da tempo e con particolare impazienza l’arrivo del tram. I lavori di bonifica sono partiti già nel 2021 ed è allora che nel tratto compreso tra via Anassagora e via Tremelloni è emersa la presenza di pietre contenenti amianto: un eredità della storia, visto che proprio qui sorgeva una cava poi dismessa.

Una volta conclusa l’analisi dei campioni, si è sancita la necessità di potenziare l’intervento di bonifica rispetto a quanto era stato previsto in origine. Da qui lo stanziamento di 7,8 milioni di euro da parte della Giunta comunale per procedere alla messa in sicurezza dell’area, con un aggravio di costi rispetto alla spesa iniziale, e, soprattutto, il blocco dei lavori tra via Anassagora e via Tremelloni, vale a dire: nel primo lotto del prolungamento.

Ora la svolta, come detto: "L’avvio dei lavori del prolungamento tranviario nell’area oggetto di bonifica (lotto 1) è previsto per il 15 gennaio 2024 a seguito dell’avvenuto rilascio del certificato di bonifica rilasciato dagli enti competenti – fanno sapere, a domanda, dall’assessorato comunale alla Mobilità – ed il completamento dell’opera è previsto per la fine di novembre 2024".

Proprio la metrotranvia 7 rientra tra le linee ritenute strategiche dal Comune per il potenziamento del trasporto pubblico cittadino e per il miglioramento dei collegamenti tra Milano e il primo hinterland.

Il progetto di prolungamento consta, infatti, di 14 chilometri di nuovi binari e prevede una fase due: una seconda estensione fino a Cascina Gobba, uno dei capolinea della Metropolitana 2. A questa metrotranvia sono stati destinati 86,3 milioni di euro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), risorse decisive per tre segmenti della nuova tratta: quello tra piazzale Bausan e Villapizzone, quello tra viale Testi e Niguarda e quello tra il quartiere Adriano e Cascina Gobba.

In definitiva la nuova tranvia attraverserà e collegherà i principali quartieri del quadrante nord della città e diversi nodi di interscambio: Certosa FS, Villapizzone FS, Bovisa FN, Affori M3, Niguarda, viale Testi, Bicocca, Precotto, Adriano, Cascina Gobba M2. "Arriva alla fine il lungo iter per bonificare l’area che ha richiesto uno sforzo da parte dell’amministrazione per reperire risorse ulteriori – sottolinea Arianna Censi, assessora comunale alla Mobilità –. Le bonifiche per quanto lunghe, complesse e costose sono essenziali e la migliore garanzia per la salvaguardia della salute dei cittadini".