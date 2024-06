Metropolitana rossa M1 in tilt per un treno guasto: forti rallentamenti e treni pieni nell’ora di punta

Milano – Mattinata difficile per i milanesi e i pendolari che si spostano in città con la M1 della metropolitana Atm. La circolazione sulla linea rossa della metro questa mattina, giovedì 27 giugno, è stata fortemente rallentata a causa del guasto di un treno che è stato fatto rientrare in deposito. L’episodio ha comportato maggiori tempi di attesa, con treni gremiti di passeggeri e mezzanini affollati. Un problema non da poco considerato che il tutto è avvenuto in pieno oario di punta, con gli spostamenti dei pendolari che si recano sul posto di lavoro. Disagi anche sulla M2 dove a causa di un cantiere i treni viaggiano a velocità limitata tra Cimiano e Crescenzago, con un aumento dei tempi di percorrenza nelle due direzioni.

Già nella giornata di ieri i lombardi avevano dovuto fare i conti le linee bloccate a seguito dello sciopero proclamato da Al Cobas. Nella prima fascia oraria del mattino erano rimaste chiuse la verde e la lilla (con la gialla M3 fortemente rallentata). Tram, bus e filobus sono rimasti in servizio ma con maggiori attese. Nella fascia dalle 18 a fine servizio situazione ancora più critica: chiuse tutte le linee metro tranne la M4.