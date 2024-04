Metropolitana M4, l’annuncio di Sala: “Arriverà fino a Segrate passando sotto l’Idroscalo”

Milano, 24 aprile 2024 – "Stiamo lavorando, in ottica progettuale, al prolungamento della M4 fino a Segrate". Lo ha spiegato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, durante la diretta settimanale sui Instagram “Cose in Comune” dedicata proprio alla metropolitana M4. Un prolungamento “importante perché a Segrate Rfi ha deciso di portare la futura stazione di Porta Est che sarà stazione dell’alta velocità e quindi abbiamo avviato la progettazione per aggiungere i 3 km che collegano Linate e Segrate con un nuovo tratto di metro, che passerà sotto l'Idroscalo”. Idroscalo che “sarà una conquista straordinaria". Per questo "abbiamo un finanziamento comunitario e 420 milioni di finanziamento del ministero dei Trasporti".

Per quanto riguarda l’apertura di tutta la linea della M4, da Linate a San Cristoforo, Sala ha confermato che avverrà entro la fine di settembre 2024, con 21 stazioni e 15,9 chilometri. Lo ha confermato il sindaco, Giuseppe Sala.

L'intera opera – ha detto Sala – è costata “2,3 miliardi e la apriamo integralmente fra cinque mesi a fine settembre. Avrà una frequenza di 90 secondi negli orari di punta e una accessibilità massima”.

Al momento la linea blu viaggia da Linate a San Babila con un tragitto di circa 14 minuti. "Avremo 47 treni lunghi 48 metri per 4 vagoni e un trasporto di circa 600 persone. Ad oggi trasportiamo circa 45mila utenti al giorno e 30mila nel weekend – ha proseguito Sala – San Babila è la stazione più utilizzata, non sono numeri malvagi. Ma a regime la M4 trasporterà 86 milioni di passeggeri all'anno. Sarà importantissima per l'ambiente con una riduzione Co2 di circa 10 mila tonnellate all'anno e circa 5 milioni di tragitti in auto evitati”.

La metropolitana di Milano il primo di novembre compie 60 anni, la prima, la linea rossa M1, è stata inaugurata nel 1964. La linea più utilizzata a Milano, come ha spiegato Sala, è proprio la M1 e inoltre la rete milanese di metropolitane in termini di chilometri rappresenta il 45% di tutte quelle che ci sono in Italia.

Nella diretta dedicata alla M4, il sindaco ha anche parlato dello stato delle sistemazioni di superficie su cui "abbiamo investito 80 milioni in più” per arredi urbani, verde, piste ciclabili. “Grazie alla M4 abbiamo creato 10 chilometri di nuove piste ciclabili e 66mila metri quadrati di verde, saranno piantati 1.500 alberi – ha aggiunto – Nella prima tratta ci siamo occupati anche di ripensare due piazze: una è San Babila e l'altra è largo Augusto che stiamo riaprendo ed è pedonale. Qualcuno dice che non ci sono alberi, è vero, ma dove ci sono molti sotto servizi, è quasi impossibile piantare alberi”.

A Sant'Ambrogio “sarà riqualificata la fossa della Pusterla, nell'interscambio tra la M4 e la M2, che prima era inaccessibile. Si sfocerà in una suggestiva uscita della metropolitana con una veduta della basilica”. Via Pantano invece, nel pieno centro città, sarà pedonalizzata e riqualificata e sarà un collegamento a cielo aperto tra la M3 e la M4.