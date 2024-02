Guasto in metropolitana, i treni della linea M2 saltano la fermata Garibaldi Fs

Milano, 10 febbraio 2024 – A causa di un guasto agli impianti alla stazione Garibaldi FS della linea M2, la verde, i treni effettuano il salto di fermata nella medesima stazione. Con questo avviso diramato tramite gli altoparlanti, Atm annuncia sabato mattina, verso le 6.15, poco dopo dunque l'avvio del servizio, il guasto che interessa uno degli snodi nevralgici della rete metropolitana milanese dove ci sono gli interscambi tra linea 2 e linea 5, in corrispondenza inoltre dell'interconnessione con la linea ferroviaria. In pratica, i treni che corrono lungo la verde viaggiano da Moscova a Gioia senza fermarsi a Porta Garibaldi.

L'orario e il giorno fanno sì che le corse non siano ancora affollate come durante i giorni feriali ma sono tanti i milanesi e non che il sabato mattina devono raggiungere la stazione ferroviaria. In questi giorni inoltre è in corso lo sciopero degli straordinari dei lavoratori Atm che potrebbe comportare ritardi delle corse fino al 18 febbraio.