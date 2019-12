Milano, 6 dicembre 2019 - Ancora una brusca franata di un convoglio della metropolitana rossa. E' successo stasera, alle 18.16, alla fermata San Babila della M1 in pieno centro. Sul posto è arrivato il personale del 118 con 4 ambulanze e 2 automediche. Una quindicina i passeggeri coinvolti: 8 sono stati valutati dai soccorritori sul posto e non necessitano di ricovero, mentre altri sette sono stati trasportati in pronto soccorso. Il treno viaggiava in direzione Nord verso Sesto.

La circolazione dei treni, bloccata fra le fermate di Cairoli e Palestro, è ripresa dopo oltre un'ora. Le ragioni della frenata sono ancora da accertare.