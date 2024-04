Milano, metro M1 rossa chiusa da Sesto Marelli e Sesto FS: intervento della polizia. Cos’è successo

La linea rossa M1 della metropolitana di Milano tra Sesto Marelli e Sesto FS è stata chiusa. L’Azienda trasporti milanesi (Atm) ha comunicato che i treni sono sostituiti da bus. Non è chiaro al momento la causa dell’interruzione della circolazione, ma secondo alcune ricostruzioni qualcuno avrebbe spruzzato dello spray al peperoncino. Sul posto è in corso un intervento delle forze dell’ordine.

I bus sostitutivi, informa Atm, “fanno le stesse fermate della linea NM1 (le trovate sull’app, alla voce Linee). In alternativa a Sesto FS, considerate altre stazioni ferroviarie (Garibaldi, Lambrate o Forlanini). Consultate la mappa della rete. Tra Rho Fiera/Bisceglie e Sesto Marelli i treni sono in servizio come al solito, ma potrebbero essere rallentati. Considerate maggiori tempi di viaggio e di attesa. Ci scusiamo”.