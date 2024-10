In metropolitana con manganelli, tirapugni e coltelli: arrestato sulla M3 in Centrale Milano, nel borsone anche un'arma artigianale realizzata con un filo d'acciaio idonea allo strangolamento. Il 49enne alla vista della Polmetro ha cercato di allontanarsi. Una volta fermato per il controllo ha detto che stava andando alla manifestazione per la pace