Metrò e linea ferroviaria: Dal Pirellone a Cesano Boscone, no all'attesa per la mobilità sostenibile

L’ex sindaco Simone Negri, eletto consigliere regionale tra i banchi dell’opposizione, aveva promesso di portare in Regione le problematiche del territorio che ha amministrato per quasi due mandati e dei Comuni vicini. Una di queste è legata alla mobilità sostenibile, con l’agognato prolungamento della M4 fino a Buccinasco. Per questo, ha presentato un ordine del giorno in consiglio regionale proprio per chiedere l’impegno della Giunta ad "aprire un tavolo con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e i Comuni coinvolti al fine di reperire le risorse per accelerare l’avvio dei cantieri dei prolungamenti delle metropolitane (tra cui quello relativo a Buccinasco, dove ora c’è solo il deposito della M4, ma anche Trezzano, Settimo, Peschiera, Paullo e altre zone dell’hinterland, nda), garantendo da parte di Regione Lombardia un cofinanziamento almeno del 15% dei maggiori importi nelle tratte già previste e di almeno il 25% delle nuove reti individuate". Niente da fare: emendamenti e odg bocciati in consiglio. Stessa sorte per un altro ordine del giorno, presentato sempre da Negri e dal Pd, in tema mobilità sostenibile. Il consigliere chiedeva l’impegno della Giunta a stanziare le risorse economiche per l’attivazione della linea ferroviaria S16 e ad accelerare i tempi dei progetti già finanziati come il raddoppio della Milano-Mortara: importante linea che passa da Trezzano, Cesano e Corsico, che ha visto crescere nell’ultimo anno del 22% i passeggeri. "I dati evidenziano una rilevanza strategica della linea - commenta il consigliere -. La bocciatura degli ordini del giorno non ci fermeranno" Fr.Gr.