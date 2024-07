Metrò 4, stop il 3 e 4 luglio per i test: orari e fermate dei bus sostitutivi

Milano – La linea metropolitana M4 chiuderà nuovamente per eseguire i test tecnici sull'intera infrastruttura in vista dell'ampliamento del numero di fermate e del numero dei treni in transito. L’obiettivo delle prove di esercizio è di poter estendere la linea dalle attuali 8 fermate con 13 treni alle future 21 fermate con 47 treni, in vista dell'apertura di tutta la tratta da Linate fino a San Cristoforo. Le prove di circolazione (pre-esercizio) richieste dal Ministero dei Trasporti possono essere svolte solo in assenza di passeggeri.

Passeggeri sulla linea M4 della metropolitana che oggi collega San Babila a Linate

Dopo la chiusura per un'intera settimana, da mercoledì 3 a martedì 9 aprile 2024, ora la linea verrà interdetta al pubblico nelle giornate di mercoledì 3 e giovedì 4 luglio 2024.

Quindi il collegamento metropolitano tra l'aeroporto di Linate e San Babila (passando per Repetti, Stazione Forlanini, Argonne, Susa, Dateo, Tricolore), in centro a Milano, sarà chiuso ininterrottamente per le due giornate.

Per non interrompere il servizio pubblico, ATM ha predisposto una serie di autobus sostitutivi sia diurni che notturni. Atm avvisa che questa non sarà l’ultima serie di verifiche sulla linea: le prossime chiusure saranno programmate in base degli esiti delle prime giornate di test e ne verrà data comunicazione all’utenza.

M4 chiusa, orari e frequenze dei bus sostitutivi

Ecco gli orari e le frequenze dei bus BM4, che sostituiranno la linea metropolitana M4 di Milano nelle giornate di mercoledì 3 e giovedì 4 luglio 2024.

Frequenze da lunedì a venerdì:

tra le 7 e le 9:30 circa: ogni 3/4 minuti

tra le 6 e le 7 e tra le 9:30 e le 19:30 circa: ogni 6/7 minuti

dopo le 19:30: ogni 15 minuti

Frequenze il sabato e festivi:

tra le 6 e le 19:30 circa: ogni 7 minuti

dopo le 19:30: ogni 15 minuti

Orari da Linate per Duomo, servizio diurno:

prima partenza alle ore 6:00

ultima partenza alle ore 00:30

Orari da Duomo per Linate servizio diurno:

prima partenza alle ore 6:00

ultima partenza alle ore 00:45

Terminato il servizio diurno dei bus BM4, inizia il servizio notturno dei bus NM4, che rispecchia gli orari normali (la linea M4 di notte è chiusa).

Fermate dei bus BM4

I bus fermano a questi indirizzi:

Linate Aeroporto: in corrispondenza degli arrivi, di fronte alla porta 8

Viale Forlanini Aeronautica Militare: all’altezza del sovrappasso pedonale

Repetti: viale Forlanini, all’altezza di via Cavriana

Stazione Forlanini: verso Duomo fermano in viale Corsica 91, prima di via Mezzofanti; verso Linate in viale Corsica, dopo via De Andreis

Argonne: verso Duomo fermano in via Lomellina 64, prima di largo porto di Classe; verso Linate in viale Argonne 42, prima di via Marciano

Susa: verso Duomo fermano in viale Argonne, dopo piazzale Susa; verso Linate in viale Argonne 20, dopo via Catania

Dateo: verso Duomo fermano in piazzale Dateo, prima di viale dei Mille; verso Linate in corso Indipendenza, prima di viale Piceno

Tricolore: verso Duomo fermano in corso Concordia, prima di piazza del Tricolore; verso Linate in piazza del Tricolore 3

San Babila: verso Duomo fermano in via Visconti di Modrone, dopo corso Monforte, all’altezza del civico 33; verso Linate fermano in via Visconti di Modrone, prima di via Mascagni, all’altezza del civico 16.

Largo Augusto (solo verso Duomo): via Cavallotti, prima di corso Europa

Via Larga: verso Duomo fermano all’angolo con via San Clemente; verso Linate prima di via Verziere

Duomo: via Baracchini 1, dopo via Paolo da Cannobio

Altre linee alternative tra Linate e San Babila

Tra Linate e Repetti: bus 973

Tra Argonne e Dateo: bus 54

Tra Dateo e San Babila: bus 61

Tra Forlanini e piazza Fontana: tram 27