Atm a Copenaghen. Il nuovo tratto della M4

Una nuova tappa del percorso del Gruppo Atm in Danimarca: ieri mattina Federico X Re di Danimarca ha inaugurato il prolungamento della linea M4 a guida automatica, alla stazione di Mozarts Plads di Copenaghen. L’ad del Gruppo Atm Arrigo Giana ha presenziato alla cerimonia insieme alle autorità del governo danese e internazionali. L’apertura delle nuove cinque stazioni rappresenta un importante snodo strategico per Copenaghen, migliorando i collegamenti tra il centro e la periferia. Attraverso la controllata Metro Service A/S, il Gruppo Atm gestisce le linee M1, M2, M3 e M4, per un totale di oltre 40 chilometri