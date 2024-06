Salvini lancia l’unione tra Atm, Trenord e Fs: “Gruppo competitivo a livello mondiale”

Milano - "Un gruppo competitivo non a livello italiano, ma a livello europeo e mondiale". Questo rappresenterebbe secondo il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini un'eventuale unione tra i due principali gestori del trasporto pubblico in Lombardia, la milanese Atm e l'azienda regionale ferroviaria Trenord, ed Fs. Salvini ne ha parlato in Stazione centrale in occasione la presentazione del progetto a Rogoredo, relativo a una vera e propria accademia specialistica sulla sicurezza per gli operatori Fs.

Una suggestione ben gradita insomma quella della fusione tra i due gruppi, nazionale e lombardo: "Ne parlavo col sindaco e col governatore Fontana, sono assolutamente attento come ministro dei Trasporti. Se c'è volontà di mettersi insieme e unire le energie per essere un player ancora più forte, io - da ministro e da milanese- sono assolutamente pronto ad ascoltare tutti", precisa Salvini. "Penso che sarebbe una grande opportunità di miglioramento del servizio anche perché ci sono ancora troppi ritardi, troppi guasti, e troppi problemi".