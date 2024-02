Allerta meteo gialla: tornano pioggia, temporali e neve. Le previsioni per i prossimi giorni

Milano – Dopo una breve tregua durata meno di 24 ore su Milano e la Lombardia è tornata la pioggia. E le previsioni meteo dicono che durerà almeno tre giorni. Tanto che a partire dalle 18 di domani venerdì 1 marzo è stata attivata l’allerta gialla per rischio idrogeologico sulle province di Milano, Varese, Como e Lecco.

Fiumi sotto osservazione

Per questo il Centro Operativo Comunale (Coc) di Milano della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio dei livelli dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città. Sempre per quanto riguarda i corsi d’acqua, osservato speciale è anche il tratto mantovano del fiume Secchia, interessato da un’onda di piena, che però – avverte il Centro di Monitoraggio rischi Naturali della Lombardia – non dovrebbe raggiungere livelli allarmanti.

La situazione

L’area di bassa pressione sulle Isole Britanniche convoglia masse d’aria umida verso la regione Padano-Alpina. Dopo una mattinata caratterizzata da intensa nuvolosità, dal primo pomeriggio sono riprese le piogge deboli/moderate a carattere sparso. La quota della neve è compresa tra i 1.500 e i 1.700 metri. Per quanto riguarda le temperature, le minime sono comprese tra 9 e 12° con valori maggiori nelle aree urbane, massime invece comprese tra 9 e 14°C. Venti: In pianura deboli/moderati da nord-est, in quota moderati da nord-est.

Sabato 2 marzo 2024

Per l’intera giornata su tutta la regione cielo nuvoloso o coperto con precipitazioni deboli/moderate a carattere sparso alternate da pause asciutte. Pioggia più intesa a partire dal tardo pomeriggio, con fenomeni temporaleschi dalla prima serata. Quota neve compresa tra 1.600-1.800 metri. Temperature minime comprese tra 9 e 12°C, massime comprese tra 8 e 13°C. Venti in pianura moderati da nord-est, in quota moderati a tratti forti da nord-est.

Domenica 3 marzo 2024

Tempo generalmente molto nuvoloso con piogge diffuse su tutta la regione e quota della neve che si abbasserà fino a 1.000 metri. Temperature in lieve diminuzione.