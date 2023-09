Vacanze estive finite, è tempo di guardare ai ponti d'autunno e d’inverno: ecco quali sono

Milano, 1 settembre 2023 – Con l’inizio di settembre si può dire terminata, almeno per i “forzati” delle ferie d’agosto, l’estate vacanziera. Non è il caso, però, di farsi prendere dalla depressione del rientro al lavoro, dal momento che da qui alla fine dell’anno ci sarà ancora qualche occasione per fare viaggi ed escursioni sfruttando i prossimi ponti. Le occasioni non mancheranno, vediamo quali sono.

Il primo novembre, giorno di Ognissanti, cade di mercoledì. Ecco allora che basterà aggiungere due giorni di ferie (lunedì 30 e martedì 31 ottobre) per fare fino a cinque giorni di vacanza (ovviamente per chi il sabato e la domenica non lavora).

L'8 dicembre, Immacolata Concezione, cadrà di venerdì. In questo caso si tratta “solo” di un weekend lungo, ma attenzione, chi vive o lavora a Milano potrà assentarsi anche il 7 dicembre, Sant'Ambrogio, patrono della città. Se si vuole abbondare, con soli tre giorni di ferie (lunedì, martedì e mercoledì) si può fare una vacanza lunga fino a nove giorni (da sabato 2 dicembre a domenica 10). E allora scatta la tentazione di una settimana bianca o di una visita ai mercatini di Natale più belli e suggestivi.

Il 25 dicembre cadrà di lunedì, il 26 di martedì. Attaccando il 23 e 24 (sabato e domenica) e aggiungendo tre giorni di ferie (27, 28 e 29 dicembre) si può stare in vacanza fino al primo gennaio (che è un lunedì) per dieci giorni pieni di assenza dal lavoro.