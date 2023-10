Meteo, pioggia in arrivo: a Milano è allerta gialla per rischio idraulico

Milano – A partire da domani, lunedì 30 ottobre, si annuncia una settimana di pioggia intensa. Tanto da spingere il Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia a diramare, dalla mezzanotte di oggi, un'allerta gialla (rischio ordinario) per rischio idrogeologico sul territorio di Milano.

Il Centro Operativo Comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi.

Va peggio nel resto della Lombardia e in Italia. In particolare per domani è prevista allerta rossa per rischio idrogeologico sui settori meridionali dell'Emilia-Romagna e allerta arancione in Veneto, Friuli Venezia Giulia e su gran parte di Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana.

Per quanto riguarda la Lombardia, l’allerta arancione (rischio moderato) è in Valchiavenna e in Valtellina per rischio idrogeologico, sul Lario e le Prealpi occidentali, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi Orientali, Orobien Bergamasche, Valcamonica, Alta e Bassa pianura orientale.