Prima ondata di caldo dell’estate 2023: cosa mangiare, come riposare bene, come fare la doccia

Dopo qualche settimana di tempo instabile è arrivata, anche in Lombardia, la prima ondata di caldo dell’estate 2023. In questi primi giorni della settimana si raggiungeranno temperature massime fino ai 33°. Da giovedì, poi, dovrebbero fare la loro comparsa i temporali, a restituire un po’ di sollievo.

Si prospettano, comunque, giorni difficili, anche durante la notte. Meglio attrezzarsi, seguendo alcuni semplici consigli durante tutto l’arto della giornata, per evitare di soffrire troppo la canicola. Durante la giornata il caldo, spiega Antonio Voza, responsabile del Pronto Soccorso – Eas all’istituto clinico Humanitas, “si può combattere idratandosi e seguendo una dieta leggera e adeguata”.

La sera può essere un momento complesso da gestire, compromettendo anche il nostro riposo. Una soluzione architettonica “può essere scegliere un futon, letto tipico del Giappone – seguita lo specialista – in questo modo si dormirebbe vicino al pavimento, dove l’aria è più fresca”.

Bagni, docce e immersioni

L’acqua è una delle “armi” che abbiamo a disposizione per combattere il caldo. “Prima di coricarsi, fare un pediluvio può contribuire a creare una sensazione di sollievo – precisa Voza –Una doccia fredda invece consentirà di sentirsi meglio per un tempo limitato. Sarebbe meglio optare per una temperatura dell’acqua tiepida, che prolungherà il benessere percepito”.

Cosa mangiare

È importante anche il capitolo dell’alimentazione. Per aiutare la termoregolazione in estate, è utile seguire una dieta fatta di cibi leggeri ed equilibrati. "L’alimentazione deve comprendere alimenti freschi e sani, ad alta digeribilità e che non causino un aumento della temperatura corporea – specifica il medico – L’idratazione è importante ma è meglio preferire bevande fresche ma non gelate: questo vale anche per il consumo di gelati e affini che, in caso di temperature troppo elevate, potrebbe causare una congestione”.

Il consumo di frutta è consigliato invece da tutti i medici: l’alta percentuale di acqua contenuta nella frutta aiuta l’idratazione e i sali minerali e le vitamine sono fondamentali per reintegrare gli elementi persi a causa della sudorazione.