Metallica a Milano per gli I-Days 2024: quando e come acquistare i biglietti

Milano – I Metallica tornano a Milano: la band metal più famosa del mondo sarà all’Ippodromo Snai La Maura mercoledì 29 maggio, unica data in Italia. Sarà uno degli appuntamenti più importanti degli I-Days Milano 2024.

Lo show

James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett e Robert Trujillo porteranno sul palco milanese il loro M72 Tour, partito nell’aprile di quest’anno da Amsterdam in occasione della pubblicazione del loro 11° album in studio “72 Season”. L’allestimento del palco sarà quello visto al Power Trip di Indio in California lo scorso ottobre, con il classico “snake pit” davanti al palco.

I biglietti

I biglietti saranno in vendita dalle ore 12 di venerdì 17 novembre sul sito livenation.it: per acquistarli bisogna prima registrarsi sulla piattaforma. Dalle ore 12 di lunedì 20 novembre saranno invece in vendita negli altri circuiti ufficiali come Ticketone e Ticketmaster.

I-Days 2024

La conferma dei Metallica agli I-Days Milano 2024 fa seguito all'annuncio nelle scorse settimane della partecipazione dei Green Day, dei co-headliner Avril Lavigne e Sum 41 con i Simple Plan e di Tedua, primo headliner italiano nella storia della manifestazione dopo il successo del suo tour nei palasport.