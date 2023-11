I-Days 2024: i primi headliner sono i Green Day. Quando e dove suoneranno

Milano, 2 novembre 2023 – Il giorno (verde) è arrivato. È stato annunciato oggi, giovedì 2 novembre, il nome del primo headliner dell'edizione 2024 degli I-Days Milano. Saranno i californiani Green Day, band nata negli anni ‘80 che, da monelli della scena punk rock di Berkeley, nell’arco di un trentennio si sono trasformati in modello di un credibile arena rock degli anni 2000.

Fra punk e rock da stadio

Il trio capitanato da Billie Joe Armstrong salirà sul palco dell’ippodromo Snai La Maura il 16 giugno 2024, per l’unica data italiana del loro The saviors EU/UK tour 2024. I concerti celebreranno i due loro album di maggior successo; Dookie, che li rivelò al grande pubblico nel 1994 e il concept American Idiot del 2004, che li affermò definitivamente come una delle band più importanti nel panorama musicale mondiale.

Il combo di casa Warner pescherà a piene mani da questi due dischi, amatissimi dai loro fan, così come dal nuovo lavoro Saviors. A scaldare il pubblico saranno i Nothing but thieves, già visti quest’estate di supporto a Liam Gallagher.

Il nuovo logo

Il nuovo logo degli I Days

La strada verso gli I-Days Milano 2024 passa anche attraverso un nuovo logo. "Tutto nasce dalla fusione di elementi tridimensionali che richiamano i building della città di Milano con la mappa della città stessa – fanno sapere dagli uffici di Gio Forma, il team che ha curato la nuova vesta grafica – Tale match porta ad un'identità visiva modulare, fresca e di assoluto impatto sia su superfici digitali che reali, di piccole o grandissime dimensioni".

Il logo, aggiunge il team creativo di Gio Forma, "incorpora questi elementi e ne aggiunge un altro: il movimento e la trasformazione, elementi che richiamano la dinamicità culturale di Milano”. Nel 2023 gli I-Days chiusero con un bilancio di 320mila spettatori.