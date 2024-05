Metallica live show, la zona rossa, come arrivare e tornare da La Maura: orari extra di metro e parcheggi

Metallica

Milano, 29 maggio 2024 – Per il concerto dei Metallica, tra le band metal più famose al mondo, in queste ore oltre 70mila fans si stanno dirigendo verso l’ippodromo Snai La Maura, che con questo primo evento dà il via ufficialmente al festival musicale live I Days.

Attenzione agli orari di rientro

Per il coordinamento tra Prefettura, Comune e sistema di trasporto pubblico quella di stasera sarà la prova del nove per verificare se la zona è in grado di sostenere l’impatto di tanti fans, soprattutto in fase di deflusso, dopo che è stato deciso che i concerti termineranno alle ore 23.30 per facilitare i rientri. È bene conoscere i dettagli per spostarsi in auto o coi mezzi pubblici, ed in particolare le ultime partenze previste di metropolitane e tram e la chiusura, benché ritardata, dei grandi parcheggi.

Metallica, come raggiungere La Maura

Le indicazioni per raggiungere l’Ippodromo Snai La Maura, in via Lampugnano 95, a Milano.

In auto:

• Dall’autostrada A8 (Milano – Varese): uscita casello Milano, direzione Milano Centro/Viale Certosa, seguire per San Siro, poi via Diomede, via Ippodromo, via Montale e via Lampugnano;

• Autostrada A4 (Torino-Trieste): da Trieste, direzione Milano Centro, uscire Viale Certosa, e proseguire in direzione San Siro, quindi via Diomede, via Ippodromo, via Montale e via Lampugnano; da Torino, prima del casello di Milano proseguire verso Linate, uscire a Settimo Milanese/Via Novara e quindi percorrere il tunnel di via Patroclo, infine via Montale e via Lampugnano;

• Autostrada A1 (Milano – Roma) superare la “barriera” di Melegnano, tangenziale ovest, uscire a Settimo Milanese/Via Novara e proseguire verso San Siro, tunnel di via Patroclo, poi via Montale e via Lampugnano.

Con Mezzi Pubblici:

• Linee metropolitane: la fermata più vicina è la Uruguay della linea M1 rossa; una volta in superficie, dirigersi verso Sud e percorrere via Adolfo Omodeo, all’incrocio con via Lampugnano girare a destra e si arriva all’ingresso dell’ippodromo. Il tratto a piedi è di circa 800 metri. La linea M1 ha stazioni di scambio con le tre altre linee metropolitane milanesi; Gli spettatori in arrivo dal centro di Milano potranno usare la metropolitana M1 fino a Lampugnano, la M5 fino a San Siro Stadio ed entrambe le linee fino a Lotto. Scesi a una di queste fermate, potranno seguire i percorsi pedonali segnalati per raggiungere l’ippodromo e rientrare a fine concerto.

• Mezzi di superficie: la fermata più vicina è quella della linea 69 in via Ugo Betti, che dista poche centinaia di metri dall’ingresso de La Maura. La linea 69 ha capolinea in Piazza Firenze (coincidenza con tram 1, 12, 14 e 19, autobus 43, 48 e 57) e presso il parcheggio scambiatore di Molino Dorino (Metropolitana M1 rossa).

I bus deviati per il concerto:

In occasione dei concerti dell’I Days all’ippodromo La Maura, a partire da quello di stasera dei Metallica, che aprirà la ‘stagione’, i bus 64, 69, 78 e Q78 saranno deviati, e cambieranno dunque percorso.

Bus 64

I bus fanno normale servizio tra Lorenteggio e la fermata di via Novara/Cascina Bellaria, da dove ripartono in direzione opposta. Saltano le fermate comprese tra via Novara/Cascina Bellaria e il capolinea Bonola.

Bus 69

I bus, in entrambe le direzioni, deviano e saltano le fermate comprese tra via Cilea/via Fichera e via Omodeo/via Cechov. Quando deviano, i bus fermano comunque a Bonola M1 e in via Fichera, via Falck, via Bacchelli e via Cechov.

Bus 78

I bus, in entrambe le direzioni, deviano tra le fermate di via San Giusto/Dessiè e via Monte Rosa (Lotto M1 M5). Passano in via Dessiè, via Rospigliosi, via Monreale e piazzale Zavattari.

Bus Q78

I bus verso Govone deviano e saltano le fermate tra via Harar e via Monte Rosa. Verso San Siro da Lotto a via San Giusto.

Metallica, dove parcheggiare

Per raggiungere il luogo del concerto è possibile parcheggiare presso il Centro Sarca o il Bicocca Village: una volta lasciata l’auto i fans potranno usare la M5 fino a San Siro Stadio, seguendo poi i percorsi pedonali segnalati.

Gli spettatori che lasceranno l’auto nei parcheggi di Rho Fiera, Merlata Bloom o Molino Dorino, potranno scendere alla stazione M1 di Bonola per raggiungere l’ippodromo e per rientrare a fine concerto, sempre seguendo i percorsi pedonali segnalati.

Chi, infine, posteggerà l’auto nei parcheggi di Lampugnano e Milano Stadio potrà recarsi alla Maura utilizzando i percorsi pedonali segnalati.

Metallica zona rossa vietata al transito

Per il concerto dei Metallica, ma verrà attuata anche i prossimi live show a La Maura, è stata istituita una ‘zona rossa’ interdetta ai non residenti che comprende l’ippodromo, il Parco di Trenno e una parte del relativo quartiere. L’area è delimitata dalle vie Mafalda di Savoia, Montale, Ippodromo, Pinerolo, Harar, Novara, Cascina Bellaria, Fratelli Gorlini e Lampugnano. Dalle 7 del mattino del giorno del concerto, l’accesso è limitato ai soli residenti, ai mezzi di soccorso, di pubblica utilità, alle forze dell’ordine, ai disabili accreditati e agli organizzatori dell’evento. La zona verde riguarda l’area a nord dell’ippodromo della Maura. Qui la circolazione è consentita, ma è previsto un presidio della Locale. La zona verde è delimitata dalle vie Cilea, piazza Bonola, Cechov, Natta, Sant’Elia, Diomede e Ippodromo, includendo i quartieri Bonola-Betti e Lampugnano.

Ai residenti del quartiere QT8 è suggerito l’accesso da piazzale Stuparich. Ai residenti del quartiere Trenno è consigliato l’accesso da via Novara e via Cascina Bellaria. Ai residenti del Gallaratese, che provengono dalle autostrade A4, A8 e A9, si consiglia di utilizzare l’uscita viale Certosa e proseguire per viale Certosa, via Gallarate e via Bolla; per chi proviene dal centro di Milano si suggerisce la stessa direttrice. Per chi proviene dalla Tangenziale Ovest, infine, si suggerisce l’uscita Molino Dorino per poi proseguire in via Borsa o via Appennini. ️

Metallica, orari e mezzi post concerto

Ippodromo Snai La Maura: la mappa stradale e dei mezzi pubblici

Atm ha previsto il potenziamento delle linee che convergono nell’area dei concerti, la M1 (rossa) e la M5 (lilla), che rimarranno aperte fino a tarda notte. Sul finire del concerto chiudono, invece, per motivi di ordine pubblico la stazione M5 di San Siro Ippodromo e la stazione M1 di Uruguay. Chiuderanno più tardi alcuni parcheggi di interscambio con le stazioni. In particolare la tratta M1 Rho Fieramilano-Sesto e la linea M5 chiuderanno alle 2 circa (ultime partenze dai capolinea alle 1.30). La tratta M1 Pagano-Bisceglie e le altre linee metropolitane chiudono al normale orario: dopo la chiusura, i treni sono sostituiti dai bus notturni NM2, NM3, NM4. Orari e fermate sulla app Atm. Ecco in dettaglio gli orari per chi rientra a Milano:

ultimo treno M1 da Lampugnano per Sesto: 1.38

ultimo treno M1 da Lotto per Sesto: 1.41

ultimo treno M5 da San Siro per Bignami: 1.30

ultimo treno M5 da Lotto per Bignami: 1.34

Per chi rientra ai parcheggi di Centro Sarca o Bicocca Village

ultimo treno M5 da San Siro per Bignami: 1.30

Per chi rientra ai parcheggi di Molino Dorino, Merlata o Rho Fiera

ultimo treno M1 da Bonola per Rho Fieramilano: 1.47

Per chi rientra al parcheggio di Bisceglie (la linea M1 per Bisceglie chiude prima):

da Lampugnano con M1, scendete a Pagano e seguite per Bisceglie

da Pagano, ultimo treno M1 per Bisceglie alle 00.46

Per chi rientra al parcheggio di Famagosta (la linea M2 chiude prima):

da Lampugnano con M1, scendete a Cadorna e cambiate con M2

da Cadorna, ultimo treno M2 per Famagosta alle 1:03

Rimarranno aperti fino alle ore 2.30 i parcheggi di Lampugnano, Molino Dorino, Bisceglie e Famagosta.

Accessibilità

Sono servite da ascensori le stazioni vicine all’ippodromo La Maura (Bonola, Lampugnano, Lotto, San Siro Stadio). Prima di mettersi in viaggio, è possibile controllare il funzionamento in tempo reale degli impianti verticali di tutte le stazioni a questa pagina web di Atm. Per informazioni e assistenza sui viaggi con carrozzina c’è il numero telefonico 0248607607 (digitare il tasto 1).

Pagamenti

Atm ricorda che è possibile evitare la coda per il biglietto, pagando con una carta contactless, carta di credito o bancomat (anche su telefoni e orologi smart) direttamente ai tornelli della metro. Il pagamento contactless vale anche a bordo di bus, tram e filobus ATM. Non vale su linee S e treni.