Merlata Bloom Milano apre mercoledì 15 novembre: dove si trova, negozi, orari e come arrivare

Milano, 14 novembre 2023 – Il conto alla rovescia è terminato: domani, mercoledì 15 novembre, apre Merlata Bloom Milano. Si tratta del primo lifestyle center al centro del più grande progetto di trasformazione urbanistica in Italia. Ma dove si trova esattamente e cosa ci sarà al suo interno? E cosa è stato pensato per l’inaugurazione? Ecco qualche risposta alle curiosità, prima di andare a godersi qualche ora in questo attesissimo centro commerciale.

Merlata Bloom Milano, grande 70mila metri quadri, è posizionato nel quadrante nord ovest di Milano, tra Mind (Milan Innovation District) e Cascina Merlata con il nuovo progetto residenziale Uptown, adiacente a viale Certosa, corso Sempione e il quartiere del gallaratese, punta a diventare un fulcro di aggregazione e socialità fino a tarda sera, strettamente legato e connesso alla città.

L’architettura, firmata dallo studio internazionale CallisonRtkl, si contraddistingue per i rimandi tra gli ambienti privati aperti e le parti esterne pubbliche, e per il dominio della luce naturale in spazi costruiti con materiali sostenibili, che denotano attenzione all’efficientamento energetico. Un progetto architettonico di pregio, integrato in un parco di 30 ettari, due piazze pubbliche posizionate al centro dell’architettura e un percorso ciclopedonale che collega questo nuovo distretto urbano con Parco Sempione e il centro di Milano.

All’interno del centro commerciale ci sono 210 insegne, di cui 43 dedicate al food & beverage. Dentro ci saranno il primo Esselunga all’interno di una galleria commerciale, Decathlon con il suo nuovo headquarter e con un negozio da 6.800 metri quadri diviso su due piani. Tra le proposte della ristorazione, anche Neat Burger, il fast food vegano gestito da Leonardo Di Caprio e Lewis Hamilton.

Ad ampliare l’offerta anche il cinema multisala Notorious, realizzato secondo le linee guida del format proprietario “The Experience”, che propone un modello di intrattenimento basato sui più elevati standard tecnici audio e video, comfort di altissimo livello, con poltrone di ultima generazione con schienale reclinabile e poggiapiedi comandati elettronicamente, accoglienza qualificata, area high tech per intrattenimento di bambini e famiglie, cura e pulizia degli ambienti, informatizzazione e automazione dell’area ticketing. Da sempre il modello adottato da Notorious Cinemas prevede grande attenzione all’eco-sostenibilità scegliendo sempre i materiali a più basso impatto ambientale: anche per questa nuovissima struttura sono ovviamente previsti utilizzi di materiali eco-sostenibili, impiego di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, impianti a risparmio energetico, tessuti e rivestimenti interni provenienti da materiali riciclati.

A questo si aggiungono 10mila mq di spazi dedicati a leisure, cultura e intrattenimento, con alcuni format ideati appositamente per Merlata Bloom Milano. Anche la loro collocazione, nel mall, non è casuale: ristorazione, intrattenimento, cultura, si trovano nel cuore della struttura, ovvero al centro del grande ponte, per molti un vero winter garden caratterizzato da aree verdi interne e ampie finestrature affacciate verso il parco e il nuovo skyline di Milano verso cui è orientato il centro. Qui è possibile vivere nuove esperienze di socialità dalla mattina a dopo il tramonto, accolti sotto l’infilata di arcate lignee, mentre i luoghi indoor e outdoor, con le loro eleganti terrazze, sono animati da eventi e iniziative aperti a tutti.

Cascina Merlata Milano

Mercoledì 15 novembre è il giorno dell’inaugurazione e sono previsti tre giorni di eventi. Si parte domani, alle 18:30, con i Da Move. Lo show si aprirà con un taglio del nastro spettacolare e mixerà i trick di calcio freestyle con il basket freestyle, passi di danza e backflip con breakdance ed evoluzioni su una ruota con la bike trial.

Giovedì 16 novembre, sempre dalle 18:30 ci sarà la finale del progetto di Merlata Bloom Milano con Open Stage, alla presenza di una giuria d’eccezione - Federica Abbate, Marco Maccarini, Fabio Dalè. In palio c’è la produzione di un brano musicale.

Venerdì 17 novembre, alle 19, l’atteso deejay set di Giorgio Prezioso: dj e produttore italiano, vincitore di concorsi per dj, è in prima linea nella musica dance dagli anni ‘90, facendo furore in eventi e festival musicali italiani e internazionali.

In auto il mall è raggiungibile dagli accessi da via Daimler e viale Triboniano/angolo via Pier Paolo Pasolini. Facilmente raggiungibile tramite: A4 – uscita Pero, A8 – uscita Cascina Merlata, tangenziale Nord/A52 – raccordo A8, oppure attraverso l’uscita Fiera Milano est-sud/Cargo 2-3 e proseguendo verso Milano Viale Certosa.

Con i mezzi pubblici: Metropolitana MM1 – Molino Dorino e 10 minuti a piedi, con il Bus 35 (Comasina – Molino Dorino). Un servizio navetta gratuito è disponibile tutti i giorni dalle 7.30 alle 23.30, tra Molino Dorino e Merlata Bloom Milano.

Galleria: tutti i giorni dalle 9 alle 22. Esselunga: da lunedì al sabato, 7.30 - 22. Domenica, 8-22. Food Court, Leisure e Notorious Cinemas: tutti i giorni dalle 9 fino a tarda sera.