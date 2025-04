Menzione speciale a Giulio Mola riconoscimento a Marianna Vazzana

Marco Birolini, del quotidiano Avvenire, con un’inchiesta sulla tratta delle nigeriane e gli effetti del Covid sulla prostituzione, è il “Cronista dell’anno“. Il giornalista è il primo classificato nella categoria “Carta stampata“ del premio Vergani 2022. Menzione speciale a Giulio Mola del nostro giornale con le sue inchieste sullo “sport malato”, ed in particolare una storia di abusi sessuali subìti da un giovanissimo giocatore di Gallarate da parte dell’allenatore. Articoli poi sfociati in un’inchiesta giudiziaria e nella condanna dell’allenatore in Tribunale. Nella sezione speciale Esteri la giuria, presieduta da Nello Scavo premiati molti servizi realizzati in Ucraina, tra cui quelli di Fausto Biloslavo e Luca Steinmann, oltre alle foto di Gabriele Micalizzi. Premiati Maria Chiara Grandis (Tgr Rai) per la Tv, Andrea Cherchi (freelance) per la Fotografia, e Sacha Biazzo, Salvatore Garzillo e Luigi Scarano (Fanpage) per il web. Alla nostra Marianna Vazzana un riconoscimento speciale assegnato dal presidente della Fondazione Ciechi.