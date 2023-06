Melzo, Muore l'anziano investito davanti all'ospedale, pende l'accusa di omicidio stradale.

Le sue condizioni dopo l’incidente erano apparse già gravissime, a una settimana dal dramma si è spento in ospedale Giovanni Valsecchi, 82 anni, l’anziano melzese investito da un’auto davanti all’ospedale Santa Maria delle Stelle giovedì scorso. La notizia del decesso dell’uomo ha scatenato in città un’ondata di cordoglio. Valsecchi, macellaio in pensione, era molto conosciuto, così come la sua famiglia. Era padre dell’insegnante Sabina Valsecchi e suocero di Lino Ladini, noto professionista melzese e attuale assessore della giunta Fusè. Proprio il giorno del tragico incidente, il pensionato, già nonno di ben sei nipoti, era diventato per la prima volta bisnonno. La salma della vittima è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria e sarà probabilmente sottoposta ad autopsia. Si aggrava la posizione del 29enne che quel giorno, per motivi ancora coperti da riserbo, lo ha travolto con l’auto mentre attraversava la strada. Dopo lo schianto, anche il giovane conducente era stato colto da malore e portato in ospedale. Su di lui pende ora l’accusa di omicidio stradale. L’incidente, ricordiamolo, si è verificato giovedì della scorsa settimana.

L’attraversamento teatro del dramma è proprio davanti all’ingresso del vecchio ospedale, in viale Gavazzi. L’investitore era al volante di un’utilitaria Peugeot rossa, in arrivo dall’incrocio delle Quattro strade e diretta verso il centro storico. L’anziano era stato urtato violentemente e sbalzato di diversi metri, poi era rimasto esanime sull’asfalto. Dopo i soccorsi sul posto era stato trasportato in ospedale in condizioni gravissime, rimaste tali per tutta la settimana. Inutili i tentativi dei sanitari di salvargli la vita. L’altra sera la notizia del decesso.