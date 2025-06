Melegnano, movida estiva . Torna la Ztl in centro

di Alessandra Zanardi

MELEGNANO

Per una città più vivibile, e per contrastare la sosta selvaggia nelle sere della movida, nel centro storico di Melegnano torna la Zona a traffico limitato. Il provvedimento, in vigore il venerdì e il sabato dalle 20 all’una di notte in via Conciliazione e in una parte di via Castellini, resterà attivo fino al 28 giugno, ma con ogni probabilità verrà prorogato per l’intera estate. L’obiettivo è liberare spazio per ciclisti e pedoni nelle sere del fine settimana, quando centinaia di giovani, ma non solo, si riversano in città. E dal prossimo 13 giugno, a delimitare l’area off limits alle auto non saranno più le transenne, come avvenuto finora, bensì le telecamere, che comporteranno un’emissione automatica delle multe a carico dei proprietari dei veicoli non autorizzati al transito.

Il divieto di accesso non riguarda i residenti delle due vie, i mezzi delle forze dell’ordine e del soccorso sanitario, i taxi e le vetture dei portatori di handicap (con apposito contrassegno). Nel corso degli anni, ad invocare l’introduzione di una Ztl sono stati svariati comitati e associazioni, a partire dalla sezione locale della Fiab, la Federazione italiana ambiente e bicicletta. Nel 2022 un comitato ha raccolto in poche settimane 1600 firme per chiedere di rendere off limits al traffico l’area attorno al castello mediceo: l’appello riguardava l’istituzione di una Ztl permanente, ogni settimana dell’anno dalle 20 del venerdì alle 24 della domenica, ma il Comune ha ritenuto di limitare il provvedimento a particolari periodi, come l’estate. "La movida è una risorsa, un fenomeno che contribuisce a rendere la città viva e attrattiva – osserva l’assessore alla Sicurezza Cristiano Vailati –. Riteniamo che della Ztl beneficino gli stessi frequentatori serali della città. Valuteremo la possibilità di estendere il provvedimento anche ad altri periodi". Sempre per favorire la sicurezza, "dopo una fase di sperimentazione – ricorda Vailati - è stato istituzionalizzato il terzo turno della polizia locale".