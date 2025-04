Melegnano, Fondazione Castellini. Nessun esonero sull’Imu da pagare

Un lungo contenzioso, ma, a detta della Cassazione, la Fondazione Castellini non può considerarsi esonerata dal pagamento dell’Imu. Così si è espressa la sezione tributaria della Suprema Corte rispetto all’annoso braccio di ferro tra il Comune di Melegnano, che esigeva la riscossione dell’imposta sugli immobili, e la storica Rsa di via Cavour, che invece si opponeva alla richiesta in virtù della sua natura di onlus e delle prestazioni socio-sanitarie erogate in regime di convenzione. Motivazioni che tuttavia, a detta dei giudici, non bastano ai fini di un esonero dall’aliquota. Il pronunciamento degli "ermellini", secondo i quali non sarebbe sufficientemente dimostrata la natura "non commerciale" degli immobili della Rsa e delle attività che vi si svolgono, si riferisce all’anno 2014 e impone un versamento di 129mila euro a favore del Comune. Supponendo un analogo orientamento anche per il periodo successivo (il contenzioso si trascina da tempo), la Castellini dovrebbe corrispondere all’ente locale oltre 1 milione di euro. Una cifra importante, che potrebbe ripercuotersi sui bilanci della onlus e portare ad un aumento delle rette a carico delle famiglie degli ospiti.

Il tema è stato trattato in un recente consiglio comunale, espressamente richiesto dai rappresentanti dell’opposizione per approfondire la vicenda. Sono stati, in particolare, i consiglieri Pietro Mezzi (Alleanza verdi sinistra) e Dario Signorini (Pd) ad evidenziare il ruolo prezioso svolto dalla Castellini sul fronte dei servizi socio-assistenziali e a chiedere l’apertura di un tavolo di confronto tra la Rsa e il Comune, per mettere in campo eventuali misure-calmierate. Sulla stessa lunghezza d’onda i consiglieri Alessandro Lambri (Pd) e Rodolfo Bertoli (Progetto Melegnano). "Sono già un paio le sentenze favorevoli al Comune, ormai si sta consolidando un preciso orientamento giurisprudenziale. Il pregresso va dunque corrisposto, non ci sono alternative", osserva il sindaco Vito Bellomo.

Rispetto all’ipotesi di azzerare, o ridurre l’Imu futura, "se si deciderà di alleggerire la Castellini bisognerà fare lo stesso con le altre onlus presenti in città. Un provvedimento da valutare attentamente poiché potrebbe ripercuotersi sulle casse dell’ente e comportare o un aumento delle tasse, o un taglio dei servizi a discapito dei cittadini".