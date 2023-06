Melegnano, 10 giugno 2023 – Un corteo per le vie della città e la deposizione di corone al monumento dei caduti. Con una cerimonia nella mattinata di oggi, Melegnano ha ricordato la battaglia dell’8 giugno 1859, quando in città si scontrarono le truppe franco-piemontesi reduci dalla vittoria di Magenta e gli austriaci appena fuoriusciti da Milano.

Un episodio inserito tra quelli della Seconda guerra d’indipendenza, che contribuì a segnare l’avanzata dei francesi e il progressivo ritiro degli austro-ungarici dal Nord Italia.

Melegnano ricorda la battaglia dell’8 giugno 1859: un corteo e l’omaggio ai caduti

La cerimonia commemorativa è stata accompagnata dall’esecuzione degli inni nazionali italiano, francese, austriaco e ungherese. A seguire, alle 17 in castello, una conferenza a cura dello studioso di storia locale Vitantonio Palmisano, che spiega: “La battaglia di Melegnano durò tre ore e fu combattuta casa per casa. Il cimitero e il portone di San Rocco i punti nevralgici dello scontro. Tranelli e imboscate si rivelano strategici per aggiudicarsi la vittoria”. La battaglia costò agli austriaci 1409 uomini tra morti, feriti e dispersi, i francesi subirono 954 perdite.