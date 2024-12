A Melegnano si accendono le 565.678 le luci a led della casa di Babbo Natale

Melegnano (Milano), 7 dicembre 2024 – Oggi alle 17, come da tradizione, sono state accese le 565.678 le luci a led che illuminano la Casa di Babbo Natale dando ufficialmente il via alle feste pre natalizie. Un evento partecipato da una folla di melegnanesi e tanti altri visitatori venuti da fuori.

La bellissima casa di Babbo Natale di Melegnano (foto Canali/Ansa)

L'accensione è stata preceduta dalla marcia dei Babbi Natale partiti da piazza Risorgimento e accolta dagli alpini al civico 31 di via Platani con tanto di panettone, vin brulè e cioccolata calda.

La marcia dei Babbi Natale (foto Canali/Ansa)

Ogni anno, le luci si accendono il 7 dicembre e si spengono il 6 gennaio; gli orari sono dalle 17 alle 21. "La mia è una passione per le luci che ho da bambino, quando, con i miei genitori, decoravo l'albero di Natale in casa – racconta Massimiliano Goglio, il proprietario di casa –. Con il passare degli anni ho avuto la possibilità di aver un bel giardino dove ho potuto realizzare idee nuove e sempre più in grande e successivamente la passione è sfociata anche in un lavoro, prestando consulenza e progettazione sia per luoghi pubblici e privati, collaborando con aziende specializzate solo con prodotti professionali. La prima volta è stata nel 1982 con 5mila luci. arrivando nel 1998 a 8.000; nel 2000 a 32.000; nel 2002 a 50.000; nel 2003 67.000; nel 2004 110.444 fino alle 560.718 luci led di oggi. La passione sfocia in adorazione per il Natale ed è per questo che le mie luci vogliono trasmettere un messaggio di pace, serenità e gioia di vivere".