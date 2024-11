Mediglia, si cercano comparse. Via alle riprese del nuovo video del cantautore Roby Cantafio

A Mediglia si cercano comparse per un video musicale. La data è fissata per il prossimo 13 novembre, quando si terranno le riprese del nuovo video di Roby Cantafio, noto cantautore e chitarrista, per il brano "L’amore senza età", una canzone che celebra la forza e la bellezza dell’amore che sfida il tempo, esplorando un viaggio intenso tra emozioni che sfidano l’eternità, per raccontare come l’amore, nonostante il passare degli anni, continui a elevarsi "oltre i confini del cielo". Il brano sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming dal 29 novembre, e una settimana dopo uscirà il video in cui compariranno le persone che si uniranno per questa serata di riprese. Le riprese del 13 novembre offrono a chiunque una rara possibilità di far parte di un progetto carico di emozioni e significato. Per questa ragione Cantafio invita tutti a contribuire al suo tributo all’amore eterno, in uno spazio dove musica e vita si intrecciano. "Questo brano - racconta l’artista - è molto più di una semplice canzone: è un viaggio fra le emozioni senza tempo. L’amore vola e si eleva oltre ai confini del cielo, non finisce mai. Lo feci leggere ad Alberto Radius, grande chitarrista con cui ho vantato una storica collaborazione, e lui mi diede degli aiuti concreti. Il progetto è rimasto però in sospeso per quasi due anni: la scomparsa del mio amico ha infatti segnato un momento di blocco, e solo di recente ho trovato la forza di riprendere in mano il progetto. Mi ha dato la forza la consapevolezza che Alberto avrebbe voluto vederne la realizzazione". Oltre che per la sua musica, Cantafio è noto per il suo amore verso gli animali, una passione condivisa con Radius. Nel 2018, Cantafio ha perso il suo amato boxer Wally, adottato quando era già anziano, e questa esperienza lo ha portato a dedicare una canzone, "Wally".

"L’amore è il filo conduttore di ogni cosa e ci lega a tutti gli esseri viventi", conferma. Appuntamento alla sala Live del locale Clandestino in Strada Provinciale 159/7 (Sordio Bettola) a Mediglia, dalle 19 alle 24. Non è necessaria esperienza, chiunque voglia vivere un’esperienza creativa e indimenticabile può presentarsi direttamente sul posto e partecipare. Basta solo la voglia di contribuire a un momento speciale.

Valeria Giacomello