Medicina e futuro: il valore della prevenzione . Tra interventi salvavita, l’insegnamento ai giovani

Alcuni studenti dell’IC Liguria hanno intervistato i dottori e gli specializzandi dell’equipe medica di Humanitas. Ne è nato un dialogo interessante, di cui riportiamo le parti salienti.

Che lavoro fate come medici, vi piace il vostro lavoro?

"Faccio il medico anestesista e rianimatore, dice la dottoressa Anna Ruggeri. Mi piace tanto il lavoro il mio lavoro perché mi sento molto utile per la vita delle persone". E il dottor Enrico Giustiniano aggiunge "la dottoressa Ruggieri qualche anno fa ha soccorso, mentre era in un centro commerciale una persona che aveva avuto un infarto. Gli ha eseguito il massaggio cardiaco per 20 minuti fino all’arrivo dell’ambulanza e gli ha salvato la vita. Dopo un mese di degenza è stato dimesso senza alcuna lesione cerebrale e ha potuto riprendere la sua normale attività".

Perché vi dedicate ad insegnare le tecniche di primo soccorso?

"Mi dedico a insegnare, spiega il dottor El Ayek Hamed, le tecniche di primo soccorso per salvare vite umane in modo tempestivo, perché un intervento adeguato, può limitare i danni e accelerare il recupero del paziente.

Perché insegnate queste tecniche anche agli studenti?

"Insegnare agli studenti le tecniche di primo soccorso è fondamentale per costruire una società più consapevole e pronta ad affrontare le emergenze"