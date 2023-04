Maxi-restyling: nuova viabilità e parcheggi

Pronti al via per il restyling generale della città ma monta l’interrogativo sulla questione parcheggi. Madre del cambiamento urbano sarà la nuova viabilità che trasformerà la strada centrale di via Veneto in senso unico in cui è previsto l’eliminazione della quasi totalità dei parcheggi. Si corre quindi ai ripari e il Comune si mette al lavoro per trovare una soluzione alternative per affrontare la questione parcheggio. È di questi giorni l’annuncio della realizzazione di nuove aree per la sosta e riqualificazione con posti auto aggiuntivi in quelli già esistenti. "Ci stiamo preparando al via dei cantieri per importanti cambiamenti in città - fa sapere l’assessore ai Lavori Pubblici Mario Cerri (nella foto) -. Progetti che avranno particolare attenzione anche per nuovi parcheggi. In questi giorni abbiamo riqualificato un’area che da anni attendeva di essere messa a disposizione come parcheggio in via Quintino Di Vona.

A breve inizieranno anche i lavori di sistemazione dell’area sosta in corso Europa, zona palestra, con spazi aggiuntivi per posteggio mentre all’altezza del Teca si metterà mano al parcheggio aumentandone il numero dei posti auto con lo spostamento dell’edicola sul piazzale del Teatro Cassanese. Entro la fine dell’anno, poi, grazie ai fondi del Pnrr - conclude - ci sarà anche un nuovo parcheggio in via L. Da Vinci davanti all’Istituto Scolastico Quintino Di Vona". Fonti attendibili vicino al Comune, fanno sapere, inoltre, che è al vaglio dell’ente lo studio di un nuovo piazzale con area posti auto interrato in via Mazzini. Si metterà mano, poi, anche all’area sosta a ridosso del cimitero in via Mazzini.

Stefano Dati