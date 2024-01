Maxi pianoforte. Festa in musica

Befana in Musica, un gigantesco pianoforte aspetta tutti oggi alle 15 in piazza Madonna della Seggiola, a Pioltello. In attesa della vecchina sulla scopa con i suoi dolci, potranno saltellare sopra i tasti con i piedi creando le proprie melodie. Ultimo appuntamento del ricco piatto natalizio in città, il ritrovo è nella frazione. Per terra, il grosso strumento per le acrobazie con le note per grandi e piccini. La festa durerà fino alle 18. Dopo le fontane danzanti che hanno aperto la kermesse di fine e inizio anno, "un altro spettacolo indimenticabile", promette Paola Ghiringhelli, assessora agli Eventi. All’appuntamento è previsto pubblico da tutto il circondario.

Bar.Cal.