Maurizio Vignali, da Lavanderia a Gettoni a Location di Shooting Fotografici

Una lavanderia a gettoni che, ogni tanto, si trasforma in location per shooting fotografici. L’idea è venuta a Maurizio Vignali (foto), 51 anni, che per tanti si è occupato di pubbliche relazioni nei locali notturni come Casablanca e Tocqueville, e poi ha allargato il giro d’affari de "Il Girasole", lavanderia a gettoni di viale Caterina da Forlì, zona Bande Nere. "Ho rilevato l’attività nel 2004. Prima di giorno facevo il commerciale per la Tre col porta a porta, ma non era per me. Ho pensato a mettermi in proprio ma non sapevo cosa fare: fu un servizio sulla rivista Millionaire a rivelarmi le possibilità del settore", precisa Vignali.

Con la carta stampata ha un rapporto speciale: le lavatrici dipinte di giallo, le pareti arancioni e le luci stroboscopiche che accede la sera hanno reso la sua lavanderia un set ricercato dagli stylist del fashion. "Una delle cose di cui vado più orgoglioso è un servizio su Elle che venne pubblicato anche nell’edizione francese e americana: dei turisti stranieri lo avevano visto e hanno ricosciuto la lavanderia dal pavimento a scacchi che avevo allora. Anche Benji e Fede sono venuti qui a girare il video del brano “Universale“". Il servizio del bucato, aperto dalle 7 alle 22, ha realizzato il suo periodo d’oro durante l’Expo 2015, quando le cinque lavatrici erano prese d’assalto e si formava la coda, mentre il lockdown del 2020 ha segnato il nadir: "Entrava un cliente ogni tre giorni". "In media oggi ogni giorno passano dieci, quindici persone, in certi giorni quaranta, tra residenti e clientela business".

Più complicata la situazione degli eventi: "Troppe agenzie, dopo il Covid, risicano sul budget. Preferisco dire di no che svendermi. In compenso mi sono inventato un nuovo business: lavo, profumo e imbusto gli asciugamani per i centri benessere", spiega Vignali che ha fatto pure carriera. "Lo scorso luglio volevo mollare tutto ma poi mi ha fatto la proposta il gruppo Aquaclean a cui ho ceduto delle quote e che ha in portafoglio altre sette lavanderie. Adesso sono il loro business development manager. Un titolo un po’ ampolloso per descrivere quello che ho sempre fatto: sviluppare nuove idee per gli affari".

Annamaria Lazzari