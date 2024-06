Maturità 2024 in Lombardia e Milano: oggi è il giorno della prima prova

Milano – Il grande giorno è arrivato. Esame di maturità al via per 76.960 studenti lombardi: 74.317 i candidati interni e 2.643 i privatisti all’appello per la prima prova, davanti a 1.803 commissioni per le scuole statali e a 266 per le paritarie (queste ultime sono chiamate a valutare 8.260 studenti). Ieri il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana e l'assessore regionale all'Istruzione, Formazione e Lavoro Simona Tironi hanno inviato alle ragazze e ai ragazzi messaggi di sostegno e incoraggiamento. ''Siate protagonisti del vostro futuro'' hanno detto. I milanesi alla prova sono 24.858: 23.829 interni e 1.029 privatisti. A giudicare una commissione è formata da tre professori interni, tre esterni e un presidente esterno. Grande l’emozioni questa mattina all’esterno delle scuole superiori tra ultimi ripassi e qualcje chiacchiera distensiva, per allentare la tensione di quella che è, a tutti gli effetti “la prima grande prova” della vita di ogni studente.

Per la prima prova, scattata oggi alle 8.30, hanno potuto scegliere tra sette opzioni. Ecco quali sono le sette tracce dell’esame di maturità 2024: 'L'elogio dell'imperfezione' di Rita Levi Montalcini; la poesia 'Pellegrinaggio', dalla raccolta vita d'un uomo di Ungaretti; un brano da 'Quaderni di Serafino Gubbio operatore' di Pirandello; un testo argomentativo sull'Europa e le guerre tratto da un testo di Giuseppe Galasso che invita gli studenti a una riflessione sull'uso dell'atomica. Un'altra delle tracce di testo argomentativo è incentrata sul ''valore del patrimonio artistico e culturale''.

Lo spunto di partenza è un estratto di un testo della giurista e professoressa universitaria Maria Agostina Cabiddu, pubblicato sulla Rivista dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti. Per la traccia di ambito artistico-letterario un brano da "Riscoprire il silenzio. Arte, musica, poesia, natura fra ascolto e comunicazione" di Polla-Mattiot. Gli autori per le due tracce della tipologia C (tema di Attualità) sono Rita Levi Montalcini (un brano da "Elogio dell’imperfezione") e Maurizio Caminito (un brano da "Profili, selfie e blog. La forma diario nell’epoca di Internet").