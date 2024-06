Maturità 2024 in Lombardia: scatta l’ora X per 76.960 candidati. A Milano 300 studenti in più del 2023

Milano – Maturità al via per 76.960 studenti lombardi: 74.317 i candidati interni e 2.643 i privatisti che si presenteranno all’appello per la prima prova, davanti a 1.803 commissioni per le scuole statali e a 266 per le paritarie (queste ultime sono chiamate a valutare 8.260 studenti). Ciascuna commissione è formata da tre professori interni, tre esterni e un presidente esterno. I milanesi alla prova saranno 24.858: 23.829 interni e 1.029 privatisti. Tra loro ci sono anche due anticipatari per merito che cercheranno di strappare il diploma con un anno d’anticipo, forti delle loro pagelle d’oro.

Il calo demografico - che ha cominciato a colpire in prima superiore - non si sente ancora ai “piani alti": i maturandi milanesi da esaminare quest’anno sono trecento in più dello scorso anno e anche gli esterni sono una quarantina in più. Oggi, alle 8.30, il Ministero comunicherà la chiave per l’apertura del plico telematico a tutte le commissioni: sette le tracce tra le quali scegliere, che fanno riferimento agli ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico, sociale.

Domani la seconda prova, di indirizzo. Martedì una terza solo per le sezioni Esabac (che permettono di conseguire il doppio diploma italiano e francese), Esabac techno e le sezioni con opzione internazionale. Dalla prossima settimana cominceranno i colloqui conclusivi.

Anche ieri è continuata la caccia ai commissari: "Le difficoltà sembrano rientrate, dopo un lavoro indefesso dei vari uffici scolastici provinciali – spiega Matteo Loria, Anp Lombardia –. Però sono stati sostituiti davvero tanti commissari, speriamo che domattina (oggi per chi legge, ndr) i lavori possano iniziare regolarmente, ma credo si possa essere ragionevolmente ottimisti".

Il tour de force si è concentrato tra Pavia e Brescia, ma "anche a Bergamo la situazione è stata pesante". A una manciata di ore dal fischio d’inizio arriva l’incoraggiamento del governatore lombardo Attilio Fontana ai maturandi: "Siete giovani, pieni di potenziale e risorse, capaci di superare qualsiasi ostacolo che la vita vi pone davanti. Affrontate questi esami con serenità, fiducia nelle vostre capacità e nella consapevolezza che avete tutte le carte in regola per superarli brillantemente". Si aggiunge all’augurio l’assessore regionale Simona Tironi che esorta i 76.960 studenti lombardi a "cogliere ogni opportunità senza timore di sbagliare". "Personalmente, anche io ho vissuto l’ansia e la paura dell’esame orale – confessa Tironi – ma ho imparato ad affrontare le mie paure e a trasformarle in adrenalina positiva".